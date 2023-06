By

Se espera que el Mercado de Certificación y Cumplimiento Eléctrico alcance los US$ 5,2763 mil millones para fines de 2033 desde su valor de mercado anticipado de US$ 4,30 mil millones en 2022. Para 2033, se prevé que el mercado crezca a US$ 46,5 mil millones con una CAGR de 24,3%.

El proceso de verificar que los sistemas y productos eléctricos cumplan con un conjunto de criterios de seguridad, rendimiento y compatibilidad electromagnética (EMC) se conoce como cumplimiento y certificación eléctrica. El objetivo del cumplimiento y la certificación es proteger a los usuarios, al público en general y al medio ambiente de los riesgos potenciales relacionados con los sistemas y productos eléctricos.

El Mercado de Certificación y Cumplimiento Eléctrico se refiere a la industria que brinda servicios de prueba, certificación y cumplimiento para productos, equipos e instalaciones eléctricas. El mercado está impulsado por la necesidad de garantizar la seguridad y confiabilidad de los productos y sistemas eléctricos, así como de cumplir con los requisitos y estándares reglamentarios.

El mercado incluye una amplia gama de servicios, que incluyen pruebas de productos, certificación, inspección y cumplimiento de varios estándares como IEC, UL, CE, FCC y otros. Los servicios pueden ser proporcionados por organizaciones de terceros independientes o por los propios fabricantes.

Se espera que el mercado crezca en los próximos años debido a la creciente demanda de productos eléctricos, el creciente enfoque en la seguridad y la calidad y el aumento de los requisitos reglamentarios. El mercado también está impulsado por la necesidad de eficiencia energética y sostenibilidad en los sistemas y equipos eléctricos.

Se espera que el mercado de certificación y cumplimiento eléctrico crezca en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de productos y sistemas eléctricos, el aumento de los requisitos reglamentarios y el creciente enfoque en la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en los sistemas y equipos eléctricos.

Panorama competitivo

El mercado de cumplimiento y certificación eléctrica es altamente competitivo y, para lograr una ventaja competitiva, las empresas se concentran en la innovación de productos, la rentabilidad y un excelente servicio al cliente. Algunas de las tácticas utilizadas por las empresas para aumentar su presencia en el mercado incluyen fusiones, adquisiciones y colaboraciones.

• En septiembre de 2022, Applus Labs presentó GMA, una plataforma para la certificación global de productos eléctricos y electrónicos, a partir de septiembre de 2022. Los clientes ahora pueden rastrear cada paso de sus procesos de certificación en tiempo real gracias a esta presentación. Además, pueden mantener y acceder a todos sus datos técnicos y certificados, recibir notificaciones de renovación y programar sus próximos proyectos.

• En septiembre de 2022, la adquisición de SAI Global Assurance por parte de Intertek mejora los servicios de aseguramiento de la empresa al brindar nuevas capacidades, aumentar la escala y ampliar la cobertura global. Además, esto se beneficiará de una posición de mercado más sólida en los países en desarrollo y una expansión de la capacidad de servicio que es atractiva en el mercado de extremo a extremo.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Eurofins Scientific

• MET Laboratories Inc

• Bureau Veritas Group

• TUV SUD

• Element Materials Technology

• SGS SA

• SIS Certifications Pvt Ltd

• Intertek Group PLC

Segmentaciones de mercado de cumplimiento y certificación eléctrica

El mercado de Cumplimiento y certificación eléctrica se puede segmentar en función de varios factores, que incluyen:

Tipo de producto: este segmento incluye los diferentes tipos de productos eléctricos que requieren pruebas de cumplimiento y certificación, como electrónica de consumo, dispositivos médicos, equipos industriales, automoción y otros.

• Tipo de Servicio: Este segmento incluye los diferentes tipos de servicios que se ofrecen en el mercado, tales como ensayos, inspección, certificación, entre otros.

• Industria de usuarios finales: este segmento incluye las diferentes industrias que requieren pruebas de cumplimiento y certificación, como la atención médica, automotriz, aeroespacial, electrónica de consumo y otras.

• Región: Este segmento incluye las diferentes regiones donde el mercado está presente, como Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica y Medio Oriente y África.

• Tipo de Certificación: Este segmento incluye los diferentes tipos de certificación requeridos para los productos eléctricos, tales como certificación de seguridad, certificación EMC, certificación de eficiencia energética, entre otros.

• Normas de Cumplimiento: Este segmento incluye las diferentes normas de cumplimiento que deben cumplir los productos eléctricos, tales como normas IEC, normas UL, marcado CE, entre otras.

Al analizar estos segmentos, los actores del mercado pueden comprender mejor la dinámica del mercado, orientar sus ofertas a industrias y regiones específicas y diseñar estrategias efectivas para aumentar su participación en el mercado.

El mercado de certificación y cumplimiento eléctrico es un sector en crecimiento que se centra en garantizar la seguridad y el cumplimiento de los productos eléctricos. Se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de productos eléctricos seguros y confiables, la creciente conciencia sobre la seguridad y el cumplimiento, y la creciente adopción de tecnologías avanzadas como IoT e IA. El mercado es altamente competitivo, con muchos jugadores que operan en el mercado, y está presenciando varias tendencias, incluida la creciente adopción de tecnologías avanzadas y la creciente demanda de productos eléctricos en los mercados emergentes.

