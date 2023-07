RNAi es uno de los métodos más importantes para analizar funciones de genes en eucariotas. También juega un papel fundamental en el desarrollo del silenciamiento génico terapéutico. El silenciamiento de genes es un término que se refiere a la capacidad de una célula para prevenir la expresión de un gen específico.

RNAi tiene aplicación en las áreas de la terapéutica, la administración de fármacos, la investigación y el desarrollo y la agricultura. La aplicación terapéutica de RNAi incluye trastornos metabólicos, cardiología, neurología, oncología y oftalmología.

El mercado global de ARNi se clasifica en función de varios tipos de tecnologías de administración de fármacos y por aplicación terapéutica. El segmento de administración de fármacos se subsegmenta aún más en tecnología de administración de medicamentos con nanopartículas, tecnología de administración de medicamentos pulmonares, tecnología de administración de medicamentos con ácidos nucleicos y tecnología de administración de medicamentos con aptámeros.

La tecnología de administración de fármacos con nanopartículas es el subsegmento más grande en el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. Sin embargo, la tecnología de administración de fármacos aptámeros es el subsegmento de más rápido crecimiento en el mercado mundial de administración de fármacos ARNi.

El segmento terapéutico incluye enfermedades infecciosas, cardiología, oncología, neurología, oftalmología y trastornos metabólicos.

En términos geográficos, América del Norte y Europa dominan el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. Esto se debe a la mejora de las infraestructuras de investigación en ciencias de la vida en estas regiones. Estados Unidos representa el mercado más grande para las tecnologías de administración de fármacos con ARNi, seguido de Canadá en América del Norte.

En Europa, Francia, Alemania, España y el Reino Unido tienen una parte importante del mercado de administración de fármacos con ARNi. Sin embargo, se espera que Asia muestre altas tasas de crecimiento en los próximos cinco años en el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi debido a una mayor inversión por parte de las principales empresas de la región. Se espera que Japón, China e India sean los mercados de administración de fármacos de ARNi de más rápido crecimiento en Asia.

En los últimos tiempos, el aumento de la prevalencia de enfermedades, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y las aplicaciones innovadoras de las tecnologías de administración de fármacos son algunos de los principales impulsores del mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. Por ejemplo, la tecnología de administración de fármacos aptámeros ofrece varias ventajas en comparación con las proteínas y los fármacos de molécula pequeña, como un bajo riesgo de efectos secundarios y complicaciones en los seres humanos y una mejora de sus propiedades similares a las de los fármacos, incluida una mayor estabilidad y tiempo de residencia en el torrente sanguíneo.

Además, el aumento de la investigación en el campo de la terapia con ARN también ha impulsado el crecimiento del mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. Sin embargo, el alto costo de inversión y las regulaciones estrictas son algunas de las principales restricciones para el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. Además, la entrega dirigida de moléculas de ARN es un desafío clave para el mercado mundial de entrega de fármacos de ARNi.

Muchas empresas dedicadas al desarrollo de terapias de ARN se enfrentan a dificultades en la entrega de moléculas de ARN a tejidos específicos para lograr un efecto terapéutico. El aumento de la investigación en el campo de la nanotecnología genera oportunidades para el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi. El aumento de las fusiones y colaboraciones entre las empresas de ciencias de la vida y las organizaciones gubernamentales de investigación es una tendencia clave para el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi.

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado mundial de administración de fármacos con ARNi son Tekmira Pharmaceuticals Corp., Alnylam Pharmaceuticals Inc., Merck & Co. Inc., Isis Pharmaceuticals, Inc, Access Pharmaceuticals Inc., Dicerna Pharmaceuticals Inc., Calondo Pharmaceuticals Inc. , Marina Biotech Inc., RXi Pharmaceuticals Corp., Quark Pharmaceuticals Inc., Silence Therapeutics plc, Tacere Therapeutics Inc., PhaseRx Inc., Sirnaomics Inc. y Traversa Therapeutics Inc.

