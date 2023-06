By

Descripción general del mercado: mercado de productos químicos para la construcción

Los productos químicos para la construcción son mezclas químicas que se utilizan durante la construcción para mantener unidos los materiales de construcción, como cemento, hormigón u otros materiales de construcción. Para cumplir con los requisitos funcionales, estéticos y de diseño de los edificios civiles, estos productos químicos se mezclan en cierta cantidad con los materiales de construcción.

Los productos químicos para la construcción se han convertido en uno de los elementos cruciales del sector químico, contribuyendo significativamente al crecimiento de la infraestructura mundial del país. Los productos químicos para la construcción se consideran productos químicos especiales que se utilizan al construir cualquier estructura para prolongar su vida útil y brindar protección adicional contra las amenazas ambientales. Además, esta sustancia reduce las cantidades habituales de cemento y agua necesarias durante la construcción.

El mercado mundial de productos químicos para la construcción se puede dividir en cuatro segmentos: revestimientos protectores, adhesivos y selladores, y modificadores de asfalto. En la construcción de proyectos residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura, se emplean con frecuencia productos químicos para la construcción. Los edificios comerciales ocupan el segundo lugar en participación de mercado después de los edificios residenciales para productos químicos para la construcción. Debido al creciente número de proyectos residenciales, se prevé que la construcción residencial siga dominando el mercado mundial de productos químicos para la construcción.

La región de Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado de productos químicos para la construcción, seguida de Europa y América del Norte. Solo China representa el mercado más grande de productos químicos para la construcción a nivel mundial y representa más de un tercio del mercado mundial de productos químicos para la construcción. Además, se espera que China mantenga su dominio en el mercado mundial debido a la creciente demanda interna de edificios residenciales y comerciales. Otros países que se espera que impulsen el mercado global son India, Brasil, Rusia y Australia.

La creciente demanda de edificios públicos, comerciales y residenciales junto con el aumento de la población urbana está impulsando el mercado mundial de productos químicos para la construcción. Además, el aumento de los ingresos disponibles de las personas los ha influido para invertir más en mejores estructuras residenciales, actuando como uno de los motores de crecimiento del mercado mundial de productos químicos para la construcción. Las demandas de edificios, carreteras, puentes, túneles y represas para la mejora de las instalaciones de infraestructura de la nación están impulsando aún más el mercado.

Debido a las mejores perspectivas de crecimiento en la industria de la construcción, muchas empresas multinacionales han comenzado a invertir para desarrollar productos químicos avanzados para la construcción. En 2012, la inversión total de las industrias químicas de la construcción a nivel mundial en investigación y desarrollo de nuevos productos y aplicaciones fue de aproximadamente el 3% de las ventas totales. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado mundial de productos químicos para la construcción son Axim Italcementi Group, The Dow Chemical Company, CICO Technologies Ltd, Ashland Inc., BASF, SIKA y RPM International.

