El té verde es uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria mundial del té. Se prepara a partir de las hojas de Camellia Sinensis que han sufrido una oxidación mínima durante los procesos. En general, las personas toman té verde debido a sus beneficios para la salud. El concepto de té verde se originó en China y luego se extendió por todo el mundo. Algunos de los tés verdes japoneses populares son Sencha, gyokuro, kabusecha, matcha, tencha, genmaicha y hojicha.

Algunas de las categorías en las que se ofrece el té verde en el mercado son las bolsitas de té verde, el té verde helado y las mezclas instantáneas de té verde. Se ofrece en varios sabores que incluyen aloe vera, limón, vainilla, canela, bayas silvestres y jazmín. Debido a sus propiedades medicinales y antioxidantes, se usa para curar y prevenir muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, las caries, las enfermedades cardíacas y para mantener el nivel adecuado de colesterol y sangre en el cuerpo.

La ingesta regular de té verde ayuda a reducir el sobrepeso del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que la población con sobrepeso alcance los 1.500 millones para 2015 y se espera que los crecientes costos de atención médica solo en los EE. UU. superen los $ 117 mil millones; todo esto está creando grandes oportunidades para el crecimiento en la venta de productos para el control de peso como el té verde.

Panorama regional

Asia Pacífico aporta el mayor mercado de té verde del mundo. Países como Hong Kong, Taiwán, Japón, India y China son un mercado creciente de té verde en Asia Pacífico. Se espera que el aumento de la población y la conciencia sobre la atención médica impulsen el mercado del té verde en Asia Pacífico. Europa es el mercado de más rápido crecimiento para la industria del té verde.

Jugadores claves

Las principales empresas que operan en el mercado mundial del té verde son AMORE Pacific Corp, Arizona Beverage Company, Associated British Foods LLC, Cape Natural Tea Products, Celestial Seasonings, Finlays Beverages Ltd., Frontier Natural Products Co-Op., Hambleden Herbs, Hankook Tea, Honest Tea, Inc., ITO EN, Kirin Beverage Corp., Metropolitan Tea Company, Northern Tea Merchants Ltd, Numi Organic Tea, Oishi Group Plc., Oregon Chai Inc., PG Tips, Pukka Herbs Ltd., Qi Teas, The Kent Tea & Trading Company, The Republic Of Tea, The Stash Tea Company, Uncle Lee’s Tea, Inc. y Yogi Tea.

