La calidad de la atención médica ha aumentado significativamente como resultado de los avances en el diseño de dispositivos médicos como catéteres, cables guía y stents. Sin embargo, los materiales utilizados para fabricar estos dispositivos pueden provocar efectos secundarios desfavorables, como infecciones bacterianas, coágulos sanguíneos y traumatismos en los tejidos cuando se exponen al entorno exterior.

Dichos defectos se abordan mediante el recubrimiento de dispositivos médicos. La tecnología de recubrimiento de dispositivos médicos recubre el dispositivo médico utilizando solventes orgánicos o curado UV. La tecnología de recubrimiento utiliza formulaciones secas o a base de agua para permitir el procesamiento sin necesidad de solventes.

Los recubrimientos de dispositivos médicos contribuyen a la cobertura de la superficie, la humectación, la adhesión homogénea, la resistencia al desgaste y la homogeneidad del recubrimiento, al tiempo que minimizan la fricción entre los dispositivos médicos y los tejidos. El mercado mundial de recubrimientos para dispositivos médicos se puede dividir en recubrimientos de lubricantes secos, recubrimientos adhesivos y recubrimientos superhidrofílicos, según el tipo de formulación.

El recubrimiento de lubricantes secos tiene la mayor cuota de mercado para el recubrimiento de dispositivos médicos. Sin embargo, se espera que el recubrimiento superhidrofílico experimente un mayor crecimiento en el futuro debido a su creciente demanda de dispositivos médicos que requieren una excelente atracción de agua y claridad óptica.

América del Norte tiene la mayor participación de mercado en tecnología de recubrimiento de dispositivos médicos, seguida de Europa y Asia Pacífico. Solo EE. UU. tiene el mercado más grande y se espera que mantenga su dominio en el mercado global de revestimiento de dispositivos médicos. Sin embargo, se espera que Asia Pacífico experimente el mayor crecimiento en el período previsto. Se espera que el mercado en desarrollo de China e India impulse el mercado asiático de dispositivos médicos.

El aumento de la conciencia sobre las cirugías mínimamente invasivas entre los pacientes está impulsando el mercado global de revestimiento de dispositivos médicos. Además, se espera que la perspectiva de crecimiento en las industrias médicas junto con las economías emergentes impulse el mercado global hasta cierto punto.

Se espera que el aumento de la preocupación de las personas por la salud y el bienestar, junto con el aumento de los ingresos disponibles, aumente la demanda de mejores instalaciones médicas en el futuro próximo. Sin embargo, cambiar la regulación gubernamental para dispositivos médicos en diferentes países puede obstaculizar el crecimiento del mercado de revestimiento de dispositivos médicos hasta cierto punto.

Las mejores perspectivas de crecimiento en la industria de la atención médica han influido en que muchas empresas multinacionales inviertan más en el mercado emergente de Asia Pacífico. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado global de revestimiento de dispositivos médicos son Hydromer Inc., Materion Corp., Surmodics Inc., Sono-Tek Corp, Abbott Laboratories, Royal DSM NV, Specialty Coating Systems Inc., Parlex Corp., Kane Biotech Inc., Precision Coating Company Inc., N8 Medical Inc, Biocoat, Inc., AST Products, Inc. y TheraSyn Pharmaceuticals Inc.