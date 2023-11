Europa G-CSF/PEG-G-CSF Cuota de mercado, crecimiento, tamaño, oportunidades, tendencias, descripción general y empresa líder

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

El aumento de la prevención del cáncer en los países desarrollados y los gobiernos han introducido iniciativas conscientes para educar sobre el tratamiento temprano, promoviendo el mercado europeo de ventas del biosimilar G-CSF. Grafeel, Colstim, Neukine y Filcad, que son biosimilares aprobados y también son rentables y fácilmente disponibles en los países en desarrollo, generarán un crecimiento significativo del mercado. China y la India son los países donde el número de pacientes con cáncer está aumentando, lo que probablemente impulsará el mercado europeo. Por lo tanto, el uso de biosimilares ayuda a reducir los costos de atención médica de los pacientes en comparación con el uso de productos biológicos originales, lo que aumenta la demanda en el mercado europeo de ventas de biosimilares de G-CSF. Debido a los complejos procesos de fabricación biológica de los biosimilares individuales, los costos de los biosimilares no son tan bajos como los de los genéricos. Se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas raras y autoinmunes impulse el crecimiento del mercado segmentario.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado europeo de G-CSF/PEG-G-CSF alcance el valor de 1.692,13 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto. Este informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) es un medicamento que se usa para tratar la neutropenia. Esta es una enfermedad en la que la cantidad de glóbulos blancos es menor que el promedio y es causada por algunas formas de quimioterapia. Los principales tipos de G-CSF son lenograstim (Granopathy), filgrastim (Neupogen, zarzio, nivestim, accofil), filgrastim de acción prolongada (pegilado) (pegfilgrastim, neulasta, pelmeg, ziextenco) y lipegfilgrastim (lonquex). Lenograstim es un agente terapéutico recombinante glicosilado que es químicamente similar o idéntico al factor estimulante de colonias de granulocitos humanos (G-CSF) natural. Varios productos incluyen tabletas y cápsulas y tratan el cáncer, los trastornos sanguíneos, la deficiencia de la hormona del crecimiento y las enfermedades crónicas y autoinmunes.

Desarrollos recientes

En julio de 2018, Accord Healthcare, una filial de Intas Pharmaceuticals Ltd., lanzó un biosimilar de pegfilgrastim en toda Europa después de que el CHMP (Comité de Medicamentos de Uso Humano) le diera luz verde a Pelgraz® (pegfilgrastim). El lanzamiento de este producto ayudó a la empresa a expandir su negocio en toda Europa.

En marzo de 2022, Kashiv Biosciences anunció la aprobación de su Solicitud de licencia de productos biológicos (BLA) para filgrastim-ayow, un biosimilar que hace referencia a Neupogen por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA). El producto se comercializa bajo el nombre comercial RELEUKO.

Explore el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-g-csf-peg-g-csf-market?Shri

Algunas empresas importantes que operan en el mercado son USV Private Limited, Viatris Inc., Biocon, Fresenius Kabi AG, Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd., Amgen Inc., Pfizer Inc., Sandoz International GmbH, Apotex Inc., Cadila Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Amneal Pharmaceuticals LLC., Coherus BioSciences, Accord Healthcare, NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED., Intas Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma International, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Spectrum Pharmaceuticals, Inc., Kyowa Kirin Co. , Ltd., Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd., entre otros.

Alcance del mercado europeo de G-CSF/PEG-G-CSF

El mercado europeo de G-CSF/PEG-G-CSF está segmentado en indicación, dosificación, vía de administración, envasado, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR INDICACIÓN

NEUTROPENIA NEUTROPENIA FEBRIL INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA (TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA MIELOSUPRESIVA) NEUTROPENIA CRÓNICA SEVERA NEUTROPENIA INDUCIDA POR RADIOTERAPIA NEUTROPENIA EN PACIENTES CON VIH NEUTROPENIA INDUCIDA POR CLOZAPINA NEUTROPENIA EN PACIENTES CON HEPATITIS C NEUTROPENIA CONGÉNITA

ONCOLOGÍA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA DE CONSOLIDACIÓN OTROS

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y AUTOINMUNES

TRASTORNOS DE LA SANGRE

DEFICIENCIA DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO

OTROS

Según la indicación, el G-CSF/PEG-G-CSF europeo se segmenta aún más en neutropenia, oncología, enfermedades crónicas y autoinmunes, trastornos sanguíneos, deficiencia de la hormona del crecimiento y otras.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR DOSIS

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

COMBINACIÓN

Según la dosis, el G-CSF/PEG-G-CSF europeo se divide aún más en mono y combinación.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR VÍA DE ADMINISTRACIÓN

INTRAVENOSO

SUBCUTÁNEO

Según la vía de administración, Europe G-CSF/PEG-G-CSF se divide en intravenosa y subcutánea.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR ENVASE

VIALES DE UN SOLO USO

JERINGAS PRECARGADAS

Según el embalaje, el G-CSF/PEG-G-CSF europeo se segmenta aún más en viales de un solo uso y jeringas precargadas.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR USUARIO FINAL

HOSPITALES Y CLÍNICAS

INSTITUTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN

CENTROS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS

OTROS

Según el usuario final, el G-CSF/PEG-G-CSF europeo se segmenta aún más en hospitales y clínicas, institutos académicos y de investigación, centros quirúrgicos ambulatorios y otros.

MERCADO EUROPEO DE G-CSF / PEG-G-CSF, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

FARMACIA HOSPITALARIA

FARMACIA EN LÍNEA

FARMACIA MINORISTA

OTROS

