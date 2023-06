Según el nuevo informe de investigación publicado por Premium Market Insights, se espera que el mercado de contenedores refrigerados para productos farmacéuticos alcance los 6.391,8 millones de dólares estadounidenses en 2021 desde los 2.846,7 millones de dólares estadounidenses en 2028 para 2028. Se estima que crecerá a una CAGR del 12,5% en 2022. 2028

El crecimiento del contenedor refrigerado para el mercado farmacéutico en América del Norte se debe principalmente a la creciente demanda de medicamentos, vacunas y plasma sanguíneo refrigerados, así como a las políticas gubernamentales para fomentar el comercio internacional. Según la Oficina de Análisis Económico, las exportaciones de bienes y servicios a los EE. UU. aumentaron $394,100 millones, o un 18,5 %, y las importaciones $576,500 millones, o un 20,5 %, en 2021 en comparación con 2020 %. Estados Unidos está impulsando negociaciones y políticas de liberalización comercial que impulsan el crecimiento económico al promover el movimiento de productos farmacéuticos y otros productos esenciales. Los contenedores refrigerados de alta tecnología, que suelen estar equipados con dispositivos de última generación para monitorear las fluctuaciones de temperatura, son ideales para mantener las condiciones óptimas para el envío de productos sensibles a la temperatura, para mantenerlos intactos a pesar de las amenazas externas hasta que lleguen a su destino final. Estos envases también están equipados con sensores para detectar pequeños cambios de temperatura y si los productos están expuestos a la luz, lo que podría provocar cambios en la composición de ciertos medicamentos.

La industria de la cadena de frío experimentó un rápido crecimiento en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. En la mayoría de los casos, se prefieren los contenedores refrigerados de alquiler a los contenedores comprados para el transporte de productos farmacéuticos. En abril de 2022, Cardinal Health recibió un contrato de $57,8 millones para almacenar y distribuir 80 000 palets de equipo de protección personal (EPP) en apoyo de la Reserva Nacional Estratégica (SNS), parte de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). Según estudios recientes basados ​​en el examen de 15 rutas comerciales refrigeradas, hubo un aumento del 50 % en el tercer trimestre de 2021, mientras que las tarifas de flete de contenedores secos se duplicaron con creces en 2021. También en julio de 2022, FESCO Transportation Group planeó expandir su flota de contenedores refrigerados a 4 000 unidades para fines del verano de 2022 como parte de la estrategia de la compañía para el desarrollo de su subsidiaria Dalreftrans. Por lo tanto, un aumento en la demanda de transporte y logística de productos farmacéuticos fomenta la introducción de contenedores refrigerados.

En Asia-Pacífico, la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto significativo en las cadenas de suministro de atención médica y la industria de la cadena de frío debido a las restricciones comerciales. China, India, Singapur y Corea del Sur están emergiendo como los principales destinos para la subcontratación de la fabricación de medicamentos, ensayos clínicos y pruebas de patología, lo que a su vez aumenta la necesidad de contenedores refrigerados. El crecimiento del contenedor refrigerado para el mercado farmacéutico en Asia Pacífico se debe principalmente al crecimiento

Demanda de biofarmacéuticos y vacunas por la enorme población de varios países de la región; La mayoría de estos son productos sensibles a la temperatura que requieren almacenamiento en frío para un manejo eficiente. Los fabricantes de contenedores refrigerados para la industria farmacéutica en China son Hapag-Lloyd AG, Tianjin LongTeng International Trade Co., Ltd. y la Corporación de Metales de Shanghai.

Las crecientes iniciativas de la Comisión Europea para dar forma a reglamentos y directivas están impulsando el crecimiento del contenedor refrigerado para el mercado farmacéutico en Europa. La Unión Europea gestiona sus relaciones comerciales y de inversión a través de una política específica destinada a ofrecer a las empresas europeas mejores oportunidades comerciales, lo que contribuye aún más a la gran demanda de contenedores frigoríficos para el transporte de productos farmacéuticos. En noviembre de 2021, MECOTEC Group, Alemania, entregó 8 contenedores para almacenamiento congelado de vacunas COVID-19.

CONTENEDORES REFRIGERADOS BSL; GRUPO CMA CGM; EMPRESA DE CUCHILLAS; INDUSTRIAS DAIKIN, LTD.; INDUSTRIA DE CONTENEDORES MAERSK AS; EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWÁN) LTD.; SEACO; CONTENEDOR DE TITANIO A/S; ENVÍO COSCO; y W&K CONTENEDORES, INC. se encuentran entre los principales actores perfilados en el estudio de mercado Contenedores refrigerados farmacéuticos. El informe de mercado proporciona información detallada sobre el mercado que ayuda a los actores clave a planificar estratégicamente el crecimiento en los próximos años.

Las tecnologías utilizadas en las cadenas de suministro de la industria farmacéutica están evolucionando con nuevas formas de garantizar la entrega segura de productos médicos a sus destinos previstos. Las instalaciones de la cadena de frío para la industria farmacéutica dependen en gran medida de la tecnología de torre de control, la automatización del envasado, la inteligencia artificial y otras tecnologías. En los últimos años, ha habido continuos avances en la proliferación de productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, desde terapias biológicas para tratar enfermedades raras y crónicas; vacunas para el tratamiento de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas; y los nuevos tratamientos oncológicos y las terapias celulares y génicas (CGT) han impuesto demandas más complejas a la cadena de frío. Según el último informe de Colliers de agosto de 2022, se espera que la capacidad de almacenamiento en frío en India alcance los 40,7 millones de toneladas para 2023, un aumento de 8. 2% de lo reportado en 2020. Además, según Jones Lang LaSalle IP, Inc., se espera que la industria global de la cadena de frío crezca a una tasa compuesta anual de más del 20 % hasta 2025, impulsada por el cambio del almacenamiento en frío convencional a instalaciones de almacenamiento modernas. En agosto de 2022, Maersk Company (MCI) anunció una nueva instalación de almacenamiento en frío planeada en Ridgeville, Carolina del Sur para entregar productos con temperatura controlada, que se espera que esté operativa a partir del primer trimestre de 2023. lo que corresponde a un aumento de 8. 2% de lo reportado en 2020. Además, según Jones Lang LaSalle IP, Inc., se espera que la industria global de la cadena de frío crezca a una tasa compuesta anual de más del 20 % hasta 2025, impulsada por el cambio del almacenamiento en frío convencional a instalaciones de almacenamiento modernas. En agosto de 2022, Maersk Company (MCI) anunció una nueva instalación de almacenamiento en frío planeada en Ridgeville, Carolina del Sur para entregar productos con temperatura controlada, que se espera que esté operativa a partir del primer trimestre de 2023. lo que corresponde a un aumento de 8. 2% de lo reportado en 2020. Además, según Jones Lang LaSalle IP, Inc., se espera que la industria global de la cadena de frío crezca a una tasa compuesta anual de más del 20 % hasta 2025, impulsada por el cambio del almacenamiento en frío convencional a instalaciones de almacenamiento modernas. En agosto de 2022, Maersk Company (MCI) anunció una nueva instalación de almacenamiento en frío planeada en Ridgeville, Carolina del Sur para entregar productos con temperatura controlada, que se espera que esté operativa a partir del primer trimestre de 2023.

Los desarrollos continuos en contenedores refrigerados están ayudando a aumentar la eficiencia y confiabilidad de los contenedores en la industria farmacéutica. El uso cada vez mayor de dispositivos de Internet de las cosas (IoT-Connected) por parte de la mayoría de las compañías navieras es una de las tendencias clave. Se recopila y transmite una gran cantidad de datos a lo largo del proceso.

Proceso de transporte que se puede utilizar para obtener información clave que puede identificar problemas, mitigar el tiempo de inactividad y optimizar los procedimientos, mejorando así la eficiencia operativa en la industria marítima. En febrero de 2022, CMA CGM presentó su SMART Reefer Container, un contenedor conectado para productos refrigerados. Con los contenedores refrigerados SMART, se puede realizar un seguimiento de la posición y el estado de los productos refrigerados. Además, en marzo de 2022, ORBCOMM Inc., un proveedor global de soluciones IoT, anunció el lanzamiento de su dispositivo telemático CT 3500 IoT, que representa la próxima evolución en la gestión inteligente de contenedores refrigerados. La solución de contenedores refrigerados basada en datos de ORBCOMM presentó una funcionalidad mejorada, opciones de conectividad y capacidades de análisis. Sobre todo, Exhibe interoperabilidad con dispositivos telemáticos de terceros para ayudar a los cargadores y cargadores a aumentar la eficiencia en la logística de contenedores refrigerados. Por lo tanto, los contenedores refrigerados inteligentes están ganando cada vez más aceptación entre los fabricantes de contenedores refrigerados, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado farmacéutico durante el período proyectado.

El contenedor refrigerado para el mercado farmacéutico se divide según el tamaño del contenedor y la aplicación. Según el tamaño del contenedor, el mercado se segmenta en contenedores pequeños, contenedores medianos y contenedores grandes. Por aplicación, el mercado está segmentado en preparaciones farmacéuticas, inyecciones, hemoderivados, vacunas y sueros, entre otros.

El contenedor frigorífico para el mercado farmacéutico se divide en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur (SAM). En 2021, Asia Pacífico lideró el mercado con la mayor participación, seguida de América del Norte. Además, se espera que Europa registre la CAGR más alta del mercado durante el período 2022-2028.

El tamaño del mercado de Contenedor refrigerado para productos farmacéuticos se ha derivado utilizando fuentes primarias y secundarias. Para iniciar el proceso de investigación, se realizó una extensa investigación secundaria utilizando fuentes internas y externas para obtener información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado. El procedimiento también sirve para obtener una visión general y previsión de todos los segmentos del mercado. Además, se realizaron entrevistas primarias con participantes de la industria para validar los datos y obtener más información analítica sobre el tema. Los participantes en este proceso son expertos de la industria, como vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado, gerentes de ventas nacionales y consultores externos, como expertos en valuación, analistas de investigación y líderes de opinión clave.

