América del Norte seguirá siendo el mayor mercado de volantes para automóviles

La disponibilidad de tecnología de punta para componentes automotrices y la creciente demanda de diseños avanzados de volantes que son relevantes para los interiores de los vehículos modernos está impulsando el mercado de volantes automotrices en América del Norte. Los fabricantes se están enfocando en agregar más funciones en los volantes, dando más control al conductor. Al mismo tiempo, la creciente preocupación por la seguridad de los automóviles está empujando a los fabricantes a hacer que sus productos sean más seguros. En términos de valor, se estima que América del Norte representará una parte relativamente mayor del mercado mundial durante el período de pronóstico.

Mientras tanto, se espera que el mercado de volantes de automóviles en Asia Pacífico, excepto Japón (APEJ), experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Las ventas de volantes automotrices avanzados aumentan constantemente en China e India, ya que estos dos países de la región han intensificado su campaña de seguridad vial. Estos países también son productores líderes de repuestos para automóviles, y ambos países atraviesan fases esenciales de desarrollo. Se espera que un mayor énfasis en la seguridad vial favorezca el mercado global de volantes para automóviles.

Los fabricantes se están concentrando en desarrollar volantes automotrices de alta calidad. El fortalecimiento de la cadena de suministro, particularmente en regiones como América del Norte, Japón y APEJ, sigue siendo un área de enfoque clave para los actores del mercado. Hyundai Mobis Co. Ltd, ZF Friedrichshafen Manufacturing Company, Takata, Momo Automotive Accessories Inc., Toyoda Gosei, Tokai Rika Co., Ltd., Autoliv, Key Safety Systems, Nihon Plast Co. Ltd, Grant Products International INC, GSK Intek, Moto Lita, Simmonds Superspoke, Isotta, Neaton Auto Products, Nardi Personal, Sabic, KKR Metal Components, Emdet Group, Sun Autoelektrik Private Limited son algunas de las empresas líderes que operan en el mercado mundial de volantes para automóviles.

Se espera que la bolsa de aire del conductor siga siendo el segmento de tipo de producto más atractivo del mercado. Las bolsas de aire se han convertido en un componente importante para la seguridad de los pasajeros y se están instalando en vehículos de gama baja, media y alta. Además, los fabricantes de automóviles están adoptando rápidamente bolsas de aire en los volantes para cumplir con las normas de seguridad para automóviles revisadas.

Se espera que la demanda de volantes para automóviles con revestimiento de neopreno siga siendo la más fuerte, seguida de la variante con revestimiento de silicona. En términos de valor, se espera que los volantes automotrices revestidos de neopreno representen más de dos tercios del mercado hacia el final del período de evaluación.

El OEM seguirá siendo el principal canal de ventas de volantes para automóviles durante todo el período de pronóstico y se espera que represente el 91,7 % de los valores del mercado. Esto se debe principalmente a las crecientes colaboraciones y asociaciones entre fabricantes y OEM, lo que fortalece aún más el canal de ventas y distribución.

