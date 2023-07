El mercado global de suplementos para la salud del corazón se está beneficiando de la creciente concienciación de los consumidores sobre la atención médica preventiva. El rápido ritmo de los cambios sociales y tecnológicos ha llevado a elecciones de estilo de vida adversas, lo que ha resultado en un deterioro del bienestar de los consumidores. El aumento de la incidencia de diversas enfermedades del estilo de vida, como la obesidad y el sobrepeso, ha llevado a una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares y problemas de salud del corazón. Por lo tanto, los consumidores están adoptando cada vez más la atención preventiva como una herramienta necesaria para ayudarlos a llevar una vida mejor.

La mayor disponibilidad de productos que ayudan a las necesidades de salud específicas y la mayor facilidad de acceso son algunos de los principales factores para el crecimiento del mercado de suplementos para la salud del corazón. En los últimos años, el mercado ha experimentado un crecimiento sustancial, y se prevé que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico de 2020 a 2030 , con una CAGR significativa del 4,5 % .

Conclusiones clave del estudio de mercado Suplementos para la salud del corazón

Las preferencias de los clientes se han visto influenciadas por los productos naturales, razón por la cual la población que sufre de diversas enfermedades y es alérgica a los productos sintéticos crece cada vez más. Por lo tanto, se espera que los suplementos botánicos, como ingredientes, experimenten una CAGR del 5 % , debido a una mayor conciencia de los consumidores sobre la idoneidad de los productos naturales y los beneficios para la salud asociados con ellos.

América del Norte está dominando el mercado mundial de suplementos para la salud del corazón con la participación de valor de mercado más alta del 45%, debido a una mayor conciencia entre los consumidores con respecto a la atención médica preventiva.

Se espera que las ventas minoristas en línea de suplementos para la salud del corazón muestren una CAGR de alto valor del 6,6% durante el período de pronóstico, atribuible a la creciente penetración de Internet y la búsqueda rápida de ofertas para elegir productos específicos de precio y calidad.

Se espera que la forma líquida de los suplementos para la salud del corazón muestre una tasa compuesta anual del 4,8 % durante el período de pronóstico, debido a la fatiga de las píldoras, que se espera genere un cambio en la entrega y la dosificación de los suplementos por parte de los fabricantes.

La pandemia de coronavirus ha cambiado el enfoque de las personas con enfermedades cardíacas a una mentalidad preventiva, en lugar de reaccionaria, hacia la salud en general. El bienestar de los pulmones y el corazón son importantes para reducir el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, se espera que el mercado de suplementos para la salud del corazón experimente un aumento en el corto plazo.

“Los productos a base de plantas están ganando más terreno en la industria nutracéutica y, posteriormente, en los suplementos para la salud del corazón, debido a los potentes beneficios para la salud mientras están limpios en comparación con los suplementos de origen animal. Los principales fabricantes en el mercado de suplementos para la salud del corazón podrían obtener más ganancias al lanzar suplementos a base de plantas y cautivar a los consumidores veganos. Se espera que un mayor número de consumidores mayores cree un escenario de mercado favorable para que ingresen nuevos jugadores”, dice un analista de PMR.

Mercado mundial de suplementos para la salud del corazón: panorama competitivo

Los principales fabricantes en el mercado mundial de suplementos para la salud del corazón están llevando a cabo varias estrategias de expansión mediante la adquisición de empresas que operan en el negocio de la salud del consumidor, con el fin de aumentar su presencia en el mercado junto con el aumento de las carteras de productos.

En junio de 2020 , Chr. Hansen Holding A/S adquirió UAS Laboratories LLC para fortalecer su negocio de salud humana.

Además, los actores clave en el panorama global de los suplementos para la salud del corazón se están enfocando en lanzar nuevos productos en línea con las últimas tendencias del mercado para atraer a más clientes y aumentar su base de clientes.

En 2020 , Herbalife Nutrition Ltd. lanzó Beta Heart con OatWell que reduce y mantiene los niveles de colesterol en la sangre para un corazón saludable.

En 2019 , Abbott Laboratories amplió su línea de productos Ensure al lanzar opciones aptas para veganos para los consumidores.

En mayo de 2018 , Amway India lanzó las hierbas tradicionales Nutrilite para aumentar su oferta de productos para los clientes.

Jugadores clave del mercado

Dado que pocas empresas participan en el crecimiento del mercado global Suplementos para la salud del corazón, la contribución de cada una de ellas es muy importante para la expansión del mercado. Y se prevé una dura competencia entre dichas empresas con respecto a la participación en el mercado más grande.

Algunas de las empresas clave perfiladas en el mercado mundial de Suplementos para la salud del corazón incluyen Bayer AG, USANA Health Sciences, Inc., Sanofi, Koninklijke DSM NV, Pfizer Inc., Abbott Laboratories, Herbalife Nutrition Ltd., GNC Holdings Inc, Chr. Hansen Holding A/S, BASF SE, Amway, NOW Health Group, INC., Nutramax Laboratories, INC., The Nature’s Bounty Co., Nature’s Way Products, LLC., Viva Naturals, NutraMarks, Inc., Vitabiotics Ltd, Vitamin Shopee , Inc., Pure Encapsulations, LLC, entre otros.

Explore más información valiosa sobre el mercado de suplementos para la salud del corazón

Persistence Market Research, en su nuevo informe, ofrece un análisis imparcial del mercado global Suplementos para la salud del corazón, presentando datos históricos ( 2015 – 2019 ) y estadísticas de estimación para el período 2020 – 2030 . El estudio ofrece información convincente sobre el mercado de suplementos para la salud del corazón según la forma (polvo, líquido, gelatina blanda y píldoras), el ingrediente (vitaminas y minerales, aminoácidos, suplementos botánicos y otros) y el canal de ventas (hipermercados/supermercados, farmacias y tiendas especializadas, venta minorista en línea, otros formatos minoristas), en siete regiones.

