Según un estudio realizado por Persistence Market Research, se prevé que el mercado de software de estimación de la construcción obtenga US $ 357,4 millones en 2022, mientras que se valoró en US $ 340,0 millones en 2021. Debido a la rápida digitalización en el sector de la construcción, el mercado Es probable que el software de estimación de la construcción prospere significativamente, asegurando US $ 556,0 millones y registrando una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico de 2022-2032.