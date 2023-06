Minimizar el tiempo de inactividad de los activos sigue siendo una de las principales prioridades operativas para las empresas de tecnología. Los sindicatos globales están adoptando medidas de mantenimiento predictivo operativo para evitar la confusión que surge de la integración de múltiples tecnologías.

A medida que las corporaciones de todo el mundo comienzan a integrar big data e IoT para mejorar la eficiencia operativa, la necesidad de sistemas de mantenimiento predictivo operativo se está convirtiendo en una necesidad. Persistence Market Research realizó recientemente un estudio sobre cómo el mercado global para el mantenimiento predictivo operativo, que actualmente está valorado en casi US$ 600 millones, se disparará hasta finales de 2024. Según los hallazgos clave compilados en este estudio, el mercado predictivo operativo global Se espera que el mercado de mantenimiento alcance una asombrosa CAGR del 23,2 % y alcance un valor de US$ 3.158,3 millones a finales de 2024.

A propósito del informe, la demanda de mantenimiento predictivo operativo en América del Norte seguirá siendo la más alta, en comparación con otras regiones. Las empresas en los EE. UU. y Canadá representarán ventas de sistemas de mantenimiento predictivo operativo por un valor de más de US$ 1200 millones para fines de 2024. Sin embargo, el mercado de mantenimiento predictivo operativo de Asia-Pacífico crecerá a una CAGR exponencial del 27,3 %. La demanda de tales sistemas de mantenimiento también será alta en América Latina, mientras que Europa y Medio Oriente y África mostrarán un crecimiento moderado en términos de ingresos.

Robert Bosch GmbH y Software AG, con sede en Alemania, son conocidos por proporcionar sistemas y servicios avanzados de mantenimiento predictivo operativo en todo el mundo. El mercado global de mantenimiento predictivo operativo también está presenciando la participación de empresas tecnológicas estadounidenses como SAS Institute Inc., PTC Inc., General Electric Company, IBM Corporation, eMaint Enterprises LLC y Rockwell Automation, Inc. Con sede en Francia, Schneider Electric SE es también un proveedor destacado de sistemas de análisis predictivo de activos en el mundo.

El informe estima además que la demanda mundial de software de mantenimiento predictivo operativo seguirá siendo mayor en comparación con los servicios. Para fines de 2024, casi las tres cuartas partes de los ingresos de mantenimiento predictivo operativo global corresponderán a las ventas de software. Cuando se trata de la implementación de sistemas operativos de mantenimiento predictivo, se proyecta que la implementación basada en la nube gane impulso al casi duplicar su participación en los ingresos globales hasta 2024. La implementación en las instalaciones perderá frente a la implementación basada en la nube, pero seguirá siendo la modo dominante de implementar el mantenimiento predictivo operativo.

Las plantas de fabricación se considerarán los mayores usuarios finales del mantenimiento predictivo operativo. En 2016, los sistemas de mantenimiento predictivo operativo implementados por las industrias manufactureras generaron más de US$ 160 millones en ingresos. En el debido curso del período de pronóstico, los ingresos contabilizados por las industrias manufactureras como usuarios finales habrán aumentado a una tasa compuesta anual del 22,4 %.

Sin embargo, el crecimiento de ingresos más rápido alcanzado por el usuario final se acreditará a las empresas del sector público de todo el mundo. Las ventas de mantenimiento predictivo operativo a empresas del sector público se dispararán a más del 25 % CAGR. Del mismo modo, la demanda de mantenimiento predictivo operativo también será considerablemente alta en las industrias de transporte, automotriz, atención médica y energía y servicios públicos.

