Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” Mercado de Inteligencia Emocional “ utilizando el análisis FODA, es decir, Fuerza, Debilidad, Oportunidades y Amenazas para la organización. El informe de mercado Inteligencia emocional también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera de la organización.

La inteligencia emocional está creciendo significativamente en muchas organizaciones, ya que este software proporciona inteligencia emocional en tiempo real que mejora los resultados de ventas, mejora las experiencias de los clientes y mejora la calidad de los servicios de las organizaciones. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender, usar y manejar las emociones de manera progresiva para liberar el estrés, comunicarse de manera efectiva, empatizar con los demás, superar desafíos y desactivar conflictos en las organizaciones.

La inteligencia emocional tiene una matriz multifactorial de habilidades emocionales, sociales y personales interconectadas que influyen en la capacidad general para hacer frente de manera activa y efectiva a las demandas y presiones diarias en la organización.

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : Cogito Corporation, Exforsys Inc., TalentSmart Inc., IHHP, Amazon y Google Inc y más.

El principal impulsor del mercado de la inteligencia emocional es el creciente crecimiento del aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) para gestionar las implicaciones sociales y personales de los empleados en las organizaciones. Además, la adopción de la tecnología de inteligencia emocional en muchas empresas está creciendo, especialmente en la conciencia de la conversación de cliente a empleado y la interacción telefónica con inteligencia artificial en los centros de llamadas está impulsando el mercado de la inteligencia emocional.

En contraste con esto, como la tecnología de inteligencia emocional es nueva en el mercado, hay una falta de expertos calificados en esta tecnología y la complejidad de la integración de la tecnología de inteligencia emocional en una organización está restringiendo el crecimiento del mercado de inteligencia emocional.

Componente: Software, Servicios

Industria: TI y telecomunicaciones, manufactura, transporte y logística, defensa y gobierno, BFSI, atención médica, comercio minorista, energía y servicios públicos, otros

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

Fabricantes del mercado de inteligencia emocional

Distribuidores / comerciantes / mayoristas del

mercado de inteligencia emocional Fabricantes de subcomponentes del mercado de inteligencia emocional

Proveedores

intermedios

Una descripción detallada del mercado principal del mercado Inteligencia emocional

Cambiando la dinámica del mercado de inteligencia emocional en la industria

Segmentación detallada del mercado Inteligencia emocional

Tamaño del mercado de inteligencia emocional histórico, actual y proyectado con respecto al volumen y el valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria en el mercado Inteligencia emocional

Panorama competitivo del mercado Inteligencia emocional

Estrategias para jugadores clave y productos ofrecidos

Segmentos potenciales y de nicho, regiones geográficas que exhiben un crecimiento prometedor

Una perspectiva neutral sobre el rendimiento del mercado de inteligencia emocional

Información imprescindible para que los actores del mercado Inteligencia Emocional mantengan y mejoren su huella en el mercado

¿Cómo se espera que crezca el mercado de inteligencia emocional durante el período proyectado?

¿Qué dirección se espera que tome el mercado Inteligencia Emocional en términos de volumen y valor durante el período de pronóstico?

¿Cual es el impacto de los factores macroeconomicos en el mercado Inteligencia emocional en el futuro?

¿Cuales son los factores clave del mercado inteligencia emocional?

¿Cuales son las oportunidades importantes y las areas de mejora para los fabricantes del mercado Inteligencia emocional?

¿Cuáles son los desarrollos y tendencias clave que se están apoderando del mercado Inteligencia emocional?

¿Cuáles son los países emergentes que se espera que creen oportunidades de crecimiento significativas en el mercado Inteligencia emocional?

