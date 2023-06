Mercado de Estaciones de Plataformas Aeronáuticas de Gran Altitud 2022-2027

Las Estaciones de Plataforma Aeronáutica de Gran Altitud (HAAPS) es una tecnología que facilita los servicios de telecomunicaciones inalámbricos de banda estrecha y de banda ancha, así como los servicios de radiodifusión con la ayuda de diferentes tipos de plataformas, como dirigibles o aeronaves. Las estaciones de plataforma aeronáutica de gran altitud pueden cubrir un área de servicio de aproximadamente 1000 km de diámetro.

Esta cobertura del área de servicio depende del ángulo de elevación mínimo aceptado desde la ubicación del usuario. Las estaciones de plataforma aeronáutica de gran altitud consisten en una plataforma aerotransportada con una carga útil de telecomunicaciones y el equipo de telecomunicaciones de la estación terrestre asociado.

Una de las características más importantes de las estaciones de plataforma aeronáutica de gran altitud es que no se limita a un solo servicio. Además, esta tecnología hace posible la conexión y conmutación de tráfico entre múltiples plataformas de gran altura, redes de satélite y pasarelas terrestres.

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mercado global de HAAPS incluyen: Lockheed Martin, Raytheon, Airbus, TCOM LP, Thales Alenia Space, Bye Aerospace, Raven Aerostar, Google, Facebook y Augur RosAeroSystems y más.

Mercado de Estaciones de Plataformas Aeronáuticas de Gran Altitud: Conductores y Restricciones

La estación de plataforma aeronáutica de gran altitud ofrece una serie de ventajas sobre las comunicaciones por satélite y las redes de radio terrestres, lo que conduce a su creciente demanda. Beneficios como bajo costo, rápido despliegue, fácil reubicación, gran área de cobertura y menor impacto ambiental son algunos de los factores que impulsan la demanda de estaciones de plataformas aeronáuticas de gran altitud.

Sin embargo, diseñar una aeronave para operar en la estratosfera es un gran desafío tecnológico ya que enfrenta problemas relacionados con la estructura liviana, la generación y el almacenamiento de energía, la gestión térmica, la operación a baja altitud y la confiabilidad.

Mercado de Estaciones de Plataformas Aeronáuticas de Gran Altitud: Segmentación

Plataforma – Aviones, Dirigibles, Otros

Tipo: tripulado, no tripulado

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

