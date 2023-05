El informe de mercado global Espirómetro a gran escala es una sinopsis sobre cómo es el estado del mercado en este momento y cómo será en los años de pronóstico para la industria de Salud. El informe brinda detalles sobre los principales jugadores y marcas que están impulsando el mercado. Además, este informe de análisis de mercado brinda un conocimiento profundo sobre los desarrollos recientes, los lanzamientos de productos, al mismo tiempo que realiza un seguimiento de las adquisiciones, fusiones, empresas conjuntas e investigación competitiva recientes en la industria del mercado global. Este informe de marketing también proporciona el conocimiento de todos los controladores y restricciones que se derivan a través del análisis FODA. Global Spirometer Market es un informe profesional y detallado que destaca los impulsores primarios y secundarios, la participación de mercado, los segmentos principales y el análisis geográfico.

El importante informe de investigación de mercado global Espirómetro tiene en cuenta la dinámica de mercado clave del sector. El escenario actual del mercado y las perspectivas futuras del sector también se han examinado aquí. Además, presenta el perfil de la empresa, las especificaciones del producto, el valor de producción y la información de contacto del fabricante y las cuotas de mercado de la empresa. Todos los datos numéricos incluidos en el informe están respaldados por excelentes herramientas como el análisis FODA, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y otros. Las estadísticas se representan en formato gráfico y tabular para una comprensión clara de los hechos y las cifras. El informe de marketing global Espirómetro a gran escala también analiza las tendencias emergentes junto con los principales impulsores, desafíos y oportunidades en el mercado.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de espirómetros alcance el valor de USD 1467,89 millones para el año 2029, con una CAGR del 10,9 % durante el período de pronóstico. El creciente número de pacientes relacionados con las vías respiratorias contribuirá a la expansión del mercado de espirómetros.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma afecta aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo, y 250 000 personas han muerto a causa del asma. En 2019, aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo tenían EPOC, con aproximadamente 16 millones de estadounidenses con EPOC, y se espera que el número aumente en el futuro. Los espirómetros se utilizan ampliamente en el tratamiento, diagnóstico, seguimiento y control de los trastornos respiratorios.

El mercado de los espirómetros está dominado por empresas como

Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlanda)

Sanofi (Francia)

Pfizer Inc. (EE. UU.)

GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)

Novartis AG (Suiza)

Bayer AG (Alemania)

Eli Lilly and Company (Estados Unidos)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

Allergan (Irlanda)

AstraZeneca (Reino Unido)

AbbVie Inc. (EE. UU.)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Cipla Inc. (Estados Unidos)

Abbott (U.S.)

Merck KGaA (Germany)

LEO Pharma A/S (Denmark)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)

Aurobindo Pharma (India)

Lupin (India)

Hikma Pharmaceuticals PLC (U.K.)

Fresenius Kabi AG (Germany)

Amneal Pharmaceuticals LLC. (U.S.)

This Market Intelligence Report Analyses Some of the Most Crucial Concerns:

How will the major segments of this international Spirometer Market Trends develop over the next few years?

Who are the major players that will dominate the market in the future?

When it comes to this industry, who are the top suppliers and producers?

How have the most successful companies in the industry planned for future growth and expansion?

In what sectors might we expect to see the greatest increase in demand over the coming years?

How many distinct subsets of buyers make up this market?

Which regional powerhouse do you foresee as becoming the largest player in the international market?

Does a new coronavirus pandemic have any consequences?

In what ways are established actors stymied by the entry of newcomers, and how may they be overcome?

Table of Contents:

Introduction

Market Segmentation

Executive Summary

Premium Insights

Global Spirometer Market: Regulations

Market Overview

Global Spirometer Market, By Type

Global Spirometer Market, By Application

Global Spirometer Market, By Mechanism

Global Spirometer Market, By Technology

Global Spirometer Market, By End User

Global Spirometer Market, By Region

Global Spirometer Market: Company Landscape

SWOT Analyses

Company Profile

Questionnaires

