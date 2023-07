By

Se espera que el “ Mercado de Gestión de Tráfico No Tripulado ” crezca de US$ 867,99 millones en 2022 a US$ 3.217,40 millones en 2030; se estima que crecerá a una CAGR del 17,8 % entre 2022 y 2030.

Se anticipa que la creciente demanda de drones en aplicaciones comerciales, logísticas y de aviación impulsará la demanda de sistemas de gestión de tráfico no tripulados en los próximos años. Las notables perspectivas de crecimiento en la movilidad aérea con la adopción significativa de vehículos aéreos autónomos, aviones eléctricos, taxis voladores y drones de reparto están impulsando aún más la necesidad de sistemas de gestión de tráfico no tripulados para gestionar de manera eficiente la flota. En enero de 2021, la FAA (Administración Federal de Aviación) está trabajando en estrecha colaboración con la industria y las partes interesadas, incluida la NASA, para desarrollar un sistema de gestión del tráfico de drones. La FAA establece reglas para operar drones y para apoyar este UTM asegura la coordinación entre vuelos mejorando la comunicación y midiendo el desempeño de los drones. Según la FAA,

Las empresas perfiladas en este informe incluyen:

Corporación Lockheed Martin

leonardo spa

Thales SA

Corporación de tecnologías Raytheon

Altitude Angel Ltd

AG frecuente

AirMap Inc.

Unificar NV

OneSky Systems Inc.

Airbus SE

Los UAV y UAS aún se encuentran en fase de desarrollo para sus aplicaciones recreativas y comerciales; por lo tanto, las regulaciones relacionadas con el mismo aún están evolucionando. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), desde enero de 2021, el ecosistema UTM de la FAA carecía de una comunicación adecuada con las partes interesadas y tenía información mínima sobre la medición del progreso. Según la FAA, el ecosistema UTM involucra a varios actores; por lo tanto, establecer marcos regulatorios y desarrollar reglas de operaciones requerirá tiempo adicional. Las incertidumbres asociadas con las operaciones dificultan que los operadores de vuelo obtengan un Certificado de operaciones de vuelo especial (SPOC) para misiones BVLOS (más allá de la línea visual). La preocupación por los accidentes de drones es otro factor que resulta en la creciente rigurosidad de las regulaciones relacionadas con los drones. En junio de 2021, un prototipo de dron de entrega de Amazon Prime (modelo MK27) se estrelló en un campo, lo que provocó un incendio en 23 acres de tierra. Estos factores restringen colectivamente el crecimiento del mercado de gestión de tráfico no tripulado hasta cierto punto.

Segmentación del mercado Gestión de tráfico no tripulado:

Por tipo:

Persistir en UTM

UTM no persistente

Por componente:

Hardware

Software

Por aplicación:

Comunicación

Navegación

Vigilancia y Monitoreo

Por uso final:

Agricultura y Bosques

Logística y Transporte

Vigilancia

El mercado de gestión de tráfico no tripulado está segmentado según el tipo, el componente, la aplicación y el uso final. Según el tipo, el mercado se divide en UTM persistente y UTM no persistente. Según el componente, el mercado se bifurca en hardware y software persistentes. En términos de aplicación, el mercado de gestión de tráfico no tripulado está segmentado en comunicaciones, navegación, vigilancia y monitoreo, entre otros. El mercado, por uso final, está segmentado en agricultura y silvicultura, logística y transporte, vigilancia y otros.

