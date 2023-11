Escáneres 3D dentales intraorales portátiles Tamaño del mercado, participación, tendencias de la industria, análisis, demanda y mejores jugadores

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles gane crecimiento en el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 10,2% en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcanzar USD 860.402,88 mil al 2030 desde USD 396.987,01 mil en 2022.

Visión general del mercado:

Los escáneres 3D dentales intraorales (IOS) portátiles son dispositivos dentales que se utilizan para capturar impresiones digitales directas en odontología. Funciona de manera similar a otros dispositivos de escaneo en los que proyectan una fuente láser en el sitio del diente que debe observarse. Los escáneres intraorales han superado muchos desafíos que enfrentan los escáneres tradicionales que utilizan placas y cubetas de impresión. Debido a esto, los pacientes prefieren impresiones de digitalización 3D que sean más convenientes y cómodas. Debido a los avances tecnológicos, los escáneres intraorales recientes permiten escanear los dientes completos en menos de 3 minutos. Los escáneres intraorales también simplifican la carga del procedimiento para los profesionales dentales al simplificar la toma de impresiones en casos complejos. Los escáneres dentales 3D intraorales portátiles se utilizan ampliamente para problemas dentales como placa, sarro, dientes desgastados o perdidos, dientes con formas anormales, caries, pulpitis, maloclusión y otros.

Conductores

Volumen creciente de pacientes que padecen edentulismo

El edentulismo es una condición en la que una persona ha perdido todos los dientes debido a la edad, una lesión o una enfermedad. Esta afección puede afectar gravemente la calidad de vida de una persona, dificultando comer, hablar y sonreír. A medida que la población envejece, aumenta el número de personas con edentulismo, lo que aumenta la demanda de escáneres dentales.

El creciente número de pacientes que sufren de edentulismo es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Recientemente, el número de personas que padecen problemas dentales ha aumentado significativamente. Los problemas dentales como caries, enfermedades de las encías y cáncer oral se han vuelto más comunes entre personas de todas las edades. Como resultado, la demanda de servicios y productos dentales ha crecido enormemente y el mercado de escáneres 3D intraorales dentales portátiles se ha beneficiado de esta tendencia.

Por lo tanto, se espera que el creciente volumen de pacientes que sufren de edentulismo impulse el crecimiento del mercado .

Aumentar la conciencia sobre la enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal, también conocida como enfermedad de las encías, es un problema de salud dental común y grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. La enfermedad es causada por bacterias que se acumulan en los espacios entre los dientes y las encías, provocando inflamación y posible daño a las encías y las estructuras de soporte de los dientes.

A medida que más y más personas toman conciencia de la importancia de una buena higiene bucal y de controles dentales periódicos, también son más conscientes de los riesgos y consecuencias de la periodontitis. Los escáneres intraorales pueden desempeñar un papel importante en el diagnóstico y la terapia periodontal.

Por lo tanto, se espera que una mayor conciencia sobre la enfermedad objetivo impulse el crecimiento del mercado en el período previsto.

Desarrollos recientes

En mayo de 2021, Dentsply Sirona anunció que se había asociado con la Federación Dental Mundial FDI para la Sostenibilidad. Se prevé que esta asociación estratégica ayude a la empresa a mejorar la producción y distribución de sus productos dentales, manteniendo así su huella en el mercado.

En mayo de 2021, Align Technology, Inc. anunció que la empresa recibió el premio a la “Mejor plataforma de atención virtual” en el quinto programa anual de premios MedTech Breakthrough Awards realizado por MedTech Breakthrough, una organización independiente de inteligencia de mercado. Este premio reforzó el reconocimiento mundial de la empresa

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles son: Dentsply Sirona (EE. UU.), Envista (EE. UU.), PLANMECA OY (Finlandia), Align Technology, Inc. (EE. UU.), Medit Corp. (Corea del Sur), 3Forma A/S. (Dinamarca), 3DISC (EE.UU.), Guangdong Launca Medical Device Technology Co., Ltd (China), Denterprise International (EE.UU.), Institut Straumann AG (Suiza), VATECH (Corea del Sur) y entre otros.

Alcance del mercado de escáneres 3D dentales intraorales portátiles

Por modalidad

Portátil

Ser único

Según la modalidad, el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles se segmenta en portátiles e independientes.

Por tipo

Escáneres intrarales sin polvo

Escáneres intraorales a base de polvo

Según el tipo, el mercado mundial de escáneres dentales 3D intraorales portátiles se segmenta en escáneres intraorales sin polvo y escáneres intraorales a base de polvo.

Por conectividad

cableado

Inalámbrico

Sobre la base de la conectividad, el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles se segmenta en cableados e inalámbricos.

Por tecnología

Imágenes microscópicas confocales

Varita óptica

Sobre la base de la tecnología, el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles se segmenta en varilla óptica e imágenes microscópicas confocales.

Por aplicación

Restauración Dental

Ortodoncia

Periodoncia

Endodoncia

Otros

Según la aplicación, el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles se segmenta en restauración dental, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y otros.

Por usuario final

hospitales

Clínicas Dentales

Laboratorios

Institutos académicos y de investigación

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de escáneres 3D dentales intraorales portátiles se segmenta en hospitales, clínicas dentales, laboratorios, institutos académicos y de investigación, entre otros.

Por canal de distribución

Ventas al por menor

Licitación directa

Otros

