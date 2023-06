Mercado norteamericano de galacto-oligosacáridosse prevé que muestre una tasa de crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El cambio considerable hacia un estilo de vida sedentario, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento de las preocupaciones relacionadas con la salud son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Las crecientes preocupaciones con respecto a las enfermedades intestinales, la presión arterial alta, la diabetes y el raquitismo, entre otras enfermedades crónicas, han resultado en una mayor demanda de alimentos y bebidas funcionales, que se espera que impulsen la demanda regional de galacto-oligosacáridos. Por lo tanto, el uso creciente de suplementos dietéticos y la creciente demanda de alimentos funcionales en la región está contribuyendo nuevamente a la alta participación del mercado regional. La demanda de alimentos de alto valor nutricional para niños y adultos es otro factor que impulsa el mercado de galactooligosacáridos en América del Norte.

El mercado de galacto-oligosacáridos está segmentado sobre la base de la aplicación en fórmulas infantiles, suplementos dietéticos y alimentos y bebidas funcionales. Con base en la solicitud, se espera que la fórmula infantil tenga una importante participación de mercado durante el período de pronóstico. La creciente adopción de los galacto-oligosacáridos en la elaboración de fórmulas nutritivas para lactantes es un factor clave que contribuye al crecimiento del segmento de mercado.

Nestlé SA, Zuchem, Inc., BASF SE, DuPont de Nemours, Inc., Elicityl SA, Glycosyn LLC, Gnubiotics, Inbiose NV, Jennewein Biotechnologie GmbH, etc., se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado norteamericano de galactooligosacáridos. . La complejidad técnica del método de producción es una restricción importante para los nuevos participantes en el mercado. Los actores del mercado están invirtiendo activamente en nuevos métodos de producción para mejorar la eficiencia y mantener su posición en el mercado.

Segmentación del mercado de galacto-oligosacáridos de América del Norte

por aplicación

Formula infantil

Suplementos dietéticos

Alimentos y bebidas funcionales

Análisis Regional

América del norte

A NOSOTROS

Canada

Perfiles de la empresa

laboratorios abbott inc.

AIDP Inc.

Baolingbao Biología Co., Ltd.

Biociencias Clasado

DuPont de Nemours, Inc.

Fonterra Co-operative Group Ltd.

Ingredion Inc.

Grupo Kerry plc

Oligosa ASA

Royal FrieslandCampina NV

Vitalus Nutrición Inc.

Yakult Honsha Co. Ltd.

ZuChem Inc.

