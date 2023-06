El mercado mundial de diagnósticos complementarios se valoró en USD 5900 millones en 2021 y se prevé que crezca a una CAGR del 11,8 % durante el período de pronóstico para alcanzar los USD 18 000 millones en 2031.

Companion diagnostics es un dispositivo médico que se utiliza junto con medicamentos terapéuticos para analizar el efecto y la aplicabilidad de los medicamentos en un cuerpo humano específico. Los diagnósticos complementarios se desarrollan junto con los medicamentos para seleccionar o excluir grupos de pacientes en función de las características en las que responden a la terapia. Este dispositivo ayuda al profesional sanitario a analizar si un determinado tratamiento es beneficioso para el paciente.

Tendencias y conductores del mercado

El factor clave, como la creciente necesidad de medicamentos dirigidos, está impulsando el crecimiento del mercado. Con los avances en secuenciación genética y genómica, ahora se cree ampliamente que los medicamentos pueden mostrar resultados variables en diferentes individuos.

Una mejor comprensión de las características genéticas o biomarcadores de un individuo puede promover la práctica de administrar ‘el fármaco adecuado, en el momento adecuado, en la dosis adecuada, para la persona adecuada.

Las compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas intentan regularmente implementar marcos de diagnóstico de selección de pacientes en las primeras etapas del desarrollo de fármacos para proporcionar terapias dirigidas al candidato adecuado. Esto impulsó aún más el crecimiento del mercado de diagnóstico complementario.

Segmentos de mercado

Por productos y servicios

Ensayos, kits y reactivos

Software y servicio

por tecnología

Reacción en cadena de la polimerasa

Secuenciación de próxima generación

Hibridación in situ

Inmunohistoquímica

Otro

por indicación

Cáncer

Trastornos neurológicos

Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades infecciosas

Otros

Por usuario final

Empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas

Laboratorios de referencia

Organizaciones de investigación por contrato

Otros

Jugadores principales en el mercado Diagnóstico complementario

Los jugadores clave del mercado de diagnóstico complementario son F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza), Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.), Qiagen NV (Alemania), Thermo Fisher Scientific, Inc. (EE. UU.), Abbott Laboratories, Inc. (EE. UU.), Almac Group (Reino Unido), Danaher Corporation (EE. UU.), Illumina Inc. (EE. UU.), bioMérieux SA (Francia), Myriad Genetics, Inc. (EE. UU.), Sysmex Corporation (Japón), Abnova Corporation (Taiwán) , Guardant Health, Inc. (EE. UU.), ICON Plc (Irlanda), BioGenex Laboratories, Inc. (EE. UU.), Invivoscribe Technologies (EE. UU.), ArcherDX, Inc. (EE. UU.), NG Biotech (Francia), Q² Solutions (EE. UU.) , Amoy Diagnostics Co., Ltd. (China), Abacus Diagnostica Oy (Finlandia), Asuragen Inc. (EE. UU.), SAGA Diagnostics (Suecia), Meso Scale Diagnostics, LLC. (EE. UU.) y Creative Biolabs (EE. UU.).

