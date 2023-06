Se estima que el mercado indio de medidores inteligentes crecerá a una CAGR del 8,3% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por la financiación del gobierno para proyectos de ciudades inteligentes en el país. El gobierno tiene planes para construir 90 ciudades inteligentes para 2022. El gobierno indio lanzó una Misión de Ciudad Inteligente para construir 100 Ciudades Inteligentes en 2015. En este contexto, la disponibilidad adecuada de medidores inteligentes es uno de los énfasis clave como parte de la infraestructura clave. . Los medidores inteligentes en las ciudades inteligentes buscan abordar los desafíos en la gestión de la energía con la integración de la eDemocracia y las TIC. Además, se prevé que la creciente sustitución de contadores convencionales por contadores inteligentes impulsará el crecimiento del mercado en un futuro próximo.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Mercado indio de medidores inteligentes: segmentación

Por tipo de producto

Medidores de gas inteligentes

Contadores eléctricos inteligentes

Materias de agua inteligentes

Por Tecnología

Infraestructura de medición avanzada (AMI)

Lectura automática de medidores (AMR)

por aplicación

Residencial

Comercial

Industrial

El informe cubre

Metodología de investigación integral del mercado indio de medidores inteligentes.

Este informe también incluye una descripción detallada y extensa del mercado con información clave de los analistas.

Un análisis exhaustivo de los factores macro y micro que influyen en el mercado guiado por recomendaciones clave.

Análisis de las regulaciones regionales y otras políticas gubernamentales que impactan en el mercado indio de medidores inteligentes.

Insights about market determinants that are stimulating the Indian smart meters market.

Detailed and extensive market segments with regional distribution of forecasted revenues.

Extensive profiles and recent developments of market players.

