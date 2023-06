El mercado mundial de trenes inteligentes se anticipa que crecerá significativamente a una CAGR de 4.5% durante el período de pronóstico. Las empresas clave que operan en la industria están muy inclinadas hacia la adopción de diferentes estrategias de crecimiento que incluyen expansión de capacidad, asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, lanzamientos de nuevos productos e innovación de productos para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Alstom firmó un contrato de mantenimiento de diez años con SBB, la compañía ferroviaria nacional suiza. Según el contrato, Alston mantendrá el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) de SBB, el componente de señalización y control del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). En abril de 2019, IBM colaboró ​​con Sund & Bælt para ayudar en el desarrollo de IBM de una solución de IoT impulsada por IA. Está diseñado para ayudar a prolongar la vida útil de puentes, túneles, carreteras y vías férreas envejecidas. La solución, IBM Maximo for Civil Infrastructure, se suma a la cartera existente de IBM Maximo al mismo tiempo que brinda una funcionalidad profunda para la industria y la tarea específica, para ayudar a las organizaciones a gestionar, monitorear y administrar sus activos de infraestructura.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill Inc. y otros

Mercado mundial de trenes inteligentes: segmentación

Por Soluciones

Sistema de análisis ferroviario

Sistema de red y comunicación ferroviaria

Sistema de información de carga

Sistema inteligente de emisión de boletos

Sistema de Monitoreo de Seguridad Avanzado

Otros (Sistema de Información al Pasajero)

Mercado mundial de trenes inteligentes: segmentación por región

América del norte

A NOSOTROS

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

El informe cubre

Análisis de datos de valor de mercado de 2021 y pronóstico para 2028.

Ingresos de mercado anualizados ($ millones) para cada segmento de mercado.

Análisis por país de las principales regiones geográficas.

