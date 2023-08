Se proyecta que el mercado mundial de Vitaminas gomosas crezca a una tasa compuesta anual modesta del 7,2 % durante el período de pronóstico. El aspecto principal que impulsa el crecimiento del mercado incluye la necesidad de suficientes vitaminas debido a la mayor conciencia sobre la salud entre las personas. El estilo de vida más ocupado y el consumo de más comida chatarra han hecho que las personas opten por los suplementos, ya que son insuficientes para cumplir con los requisitos vitamínicos diarios del cuerpo y conducen a deficiencias vitamínicas y problemas de desnutrición. Por lo tanto, esto genera la necesidad de suplementos vitamínicos y contribuye al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El mayor interés de los consumidores en la salud y el bienestar también ha impulsado un crecimiento significativo en los suplementos dietéticos.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de vitaminas gomosas : https://www.omrglobal.com/request-sample/gummy-vitamins-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmentación del mercado de vitaminas gomosas

Por categoria

Prenatal

Niños

Adultos

Por tipo de producto

vitamina única

Vitamina C

Vitamina D

biotina

Otros

Multivitamina

Un informe completo del mercado de vitaminas gomosas está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/gummy-vitamins-market

Análisis Regional

América del norte

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

ABH Nature’s Products, Inc.

Amway Corp.

Bettera Brands, LLC

Bioschwartz LLC

Boscogen, Inc.

Doctor’s Best, Inc.

FoodState, Inc.

Herbaland

Hero Nutritionals

I’M Healthcare Pvt. Ltd.

Makers Nutrition, LLC

Gummy Vitamins, LLC

Nature’s Bounty Inc.

Olly Public Benefit Corp.

Perrigo Co. PLC

PharmaCare Laboratories Pty Ltd.

Pharmavite LLC

Pioneer Life Sciences

SmartyPants, Inc. (Delaware Corp.)

The Honest Co., Inc.

Vitafive, LLC

Zanon Vitamec Inc.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/gummy-vitamins-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Media Contact:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404