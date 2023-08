Se prevé que el mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido crezca a una tasa compuesta anual modesta del 6,7 % durante el período de pronóstico. El aspecto principal que impulsa el crecimiento del mercado incluye la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, derrames cerebrales y artritis en los últimos tiempos. Es probable que los mayores riesgos de ocurrencia de tales enfermedades crónicas causadas por deficiencias vitamínicas impulsen la necesidad de suplementos vitamínicos. El aumento de la conciencia sobre la salud entre las personas del país también ha ido en aumento en todo el país y, a su vez, contribuye al crecimiento del mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido durante el período de pronóstico.

El mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido está segmentado según la categoría y el tipo de producto. Según la categoría, el mercado está segmentado en prenatal, niños y adultos. Se prevé que el segmento infantil del mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido tenga una participación sustancial en el mercado durante el período de pronóstico. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en monovitamínicos y multivitamínicos. El segmento de vitamina única del mercado se segmenta aún más en vitamina C, vitamina D, biotina y otros. Se prevé que el segmento multivitamínico del mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido tenga una participación sustancial en el mercado durante el período de pronóstico.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido : https://www.omrglobal.com/request-sample/uk-gummy-vitamins-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Un informe completo del mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/uk-gummy-vitamins-market

Mercado de vitaminas gomosas del Reino Unido: segmentación

Por categoria

Prenatal

Niños

Adultos

Por tipo de producto

vitamina única

Vitamina C

Vitamina D

biotina

Otros

Multivitamina

Perfiles de la empresa

corporación amway

Bayer AG

Iglesia y Dwight Co. Inc.

Ernest Jackson & Co. Ltd.

laboratorios de iones inc.

pfizer inc.

Reckitt Benckiser Group Plc

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/uk-gummy-vitamins-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Media Contact:

Company Name: Orion Market Research

Contact Person: Mr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404