By

El mercado mundial de SAI modulares se prevé que crezca a una CAGR considerable de alrededor del 10,5% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de nuevos centros de datos impulsará el crecimiento del mercado. La cantidad de centros de datos crece continuamente debido al mayor uso de la computación en la nube y los servicios basados ​​en la nube. Los principales proveedores de servicios en la nube, incluidos Google, AWS y Microsoft Azure, han creado recientemente una serie de proyectos de centros de datos a gran escala y continuarán impulsando las tecnologías de computación en la nube en el futuro. Además, los avances y mejoras de UPS están orientados a brindar una protección rentable para microcentros de datos y perimetrales. Los desarrollos tecnológicos de UPS trifásicos están brindando más eficiencia y adaptabilidad, así como un menor costo total de propiedad, mejor conectividad y menores emisiones de carbono.

Además, los fabricantes siempre se centran en I+D para desarrollar un sistema de alimentación ininterrumpida innovador y eficiente para satisfacer la demanda de los consumidores. Además, la expansión del mercado se ve impulsada por los avances en expansión de numerosas empresas. Por ejemplo, en mayo de 2020, Microsoft Corp. anunció el lanzamiento de su última región de centros de datos en Nueva Zelanda, lo que representa un paso importante hacia la entrega del país de servicios en la nube de nivel empresarial. La región del centro de datos de Nueva Zelanda es la adición más reciente a la huella del centro de datos internacional de Microsoft, que ahora se encuentra en 60 regiones, más que cualquier otro proveedor de nube, con Microsoft Azure operando en más de 140 países en todo el mundo.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de UPS modulares : https://www.omrglobal.com/request-sample/modular-ups-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por capacidades de potencia

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : ABB Ltd., Delta Electronics, LEGRAND, Schneider Electric, Vertiv, AEG Power Solutions BV, Eaton Corp. Plc, Gamatronic Electronic Industries Ltd., Hawlett Packard Enterprises Co., Toshiba Corp., Xtreme Power y otros.

Informe de mercado de SAI modular por segmento

Por capacidades de potencia

50kVA

100kVA

300kVA

301 y más kVA

Por usuario final

Centros de datos

Industrial

Telecomunicación

Comercial

BFSI

Gobierno

Un informe completo del mercado de UPS modulares está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/modular-ups-market

SAI modular Informe de mercado Segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

AEG Power Solutions B.V.

borri

centiel

Cyber ​​Power Systems, Inc.

costa industrias pvt. Limitado.

Eaton Corp. Plc

Industrias Electrónicas Gamatronic Ltd.

Hawlett Packard Enterprises Co.

Corporación Panduit.

RPS SpA

Rittal S.L.

Grupo SOCOMEC

tripp-lite

Corporación Toshiba.

Poder extremo

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/modular-ups-market

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3089789/galacto-oligosaccharides-market-to-witness-astonishing

https://www.openpr.com/news/3089810/medical-nonwoven-disposables- market-outlook-2029-presents

https://www.openpr.com/news/3089834/network-function-virtualization-nfv-market-analysis-size

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404