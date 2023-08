By

Mercado de aerogeneradores de accionamiento directose prevé que crezca a una CAGR del 15,1% durante el período de pronóstico. La alta demanda de energía en todo el mundo es un factor importante que se prevé impulsará el impulso directo del crecimiento del mercado de turbinas eólicas en los próximos años. Es probable que la rápida industrialización, las regulaciones favorables sobre la eficiencia energética y la alta participación de las energías renovables en el sector de generación de energía aumenten el mercado. Los rápidos avances tecnológicos, como la impresión 3D, las turbinas eólicas flotantes y las turbinas eólicas de alta capacidad reducen el costo de la energía eólica marina. Estos también están configurados para crear nuevas oportunidades de crecimiento para varias empresas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy otorgó la licencia de su tecnología offshore Direct Drive de 11 MW a United Power de China. El SG 11. 0-200 DD es la generación más reciente de la cartera de turbinas eólicas marinas de Siemens Gamesa para ingresar a la fabricación en serie. Ya se han recibido más de 3 GW de pedidos de este modelo de turbina para múltiples proyectos en Europa. A nivel tecnológico global, se han instalado más de 1.400 aerogeneradores de accionamiento directo en alta mar de Siemens Gamesa en todos los mercados principales.

El mercado mundial de aerogeneradores de accionamiento directo está segmentado según la capacidad, la tecnología y la aplicación. Según la capacidad, el mercado se divide en menos de 1 MW, 1 MW a 3 MW y más de 3 MW. Según la tecnología, el mercado se subdivide en generadores síncronos excitados eléctricamente y generadores síncronos de imanes permanentes. Según la aplicación, el mercado se divide en terrestre y marino.

Entre el segmento de aplicaciones, se espera que el subsegmento de alta mar crezca a un ritmo significativo debido a una demanda cada vez mayor de energía limpia a raíz de los altos niveles de contaminación a nivel mundial y los consiguientes problemas de salud. Además, las políticas y regulaciones gubernamentales que enfatizan las rebajas de impuestos y otras políticas alentadoras también están demostrando ser incentivos importantes para el público y las empresas privadas que operan en el mercado de turbinas eólicas marinas. El gobierno federal actualmente ofrece varios incentivos fiscales para proyectos eólicos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro administra estos incentivos. Las empresas que comienzan la construcción de sistemas de energía eólica terrestres antes del 31 de diciembre de 2021 son elegibles para el Crédito fiscal por inversión en energía comercial (ITC, por sus siglas en inglés) federal, vinculado a la valor total de la instalación,

Segmentación del mercado de turbinas eólicas de accionamiento directo

Por Capacidad

Menos de 1MW

1MW A 3MW

Más de 3 MW

Por Tecnología

Generador síncrono excitado eléctricamente

Generador síncrono de imanes permanentes

por aplicación

En tierra

Costa afuera

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Bachmann Electronic GmbH

Emergya Wind Technologies BV

Enercon GmbH

Goldwind

Lagerwey Group B.V.

Leitner SpA

Orsted Wind Power North America LLC

Rockwell Automation Inc.

Vensys Energy AG

