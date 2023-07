El mercado mundial de tubos termoplásticos se prevé que crezca a una CAGR de alrededor del 4,5% durante el período de pronóstico. El principal factor que está acelerando el crecimiento del mercado global de tubos termoplásticos incluye la presencia de destacados actores del mercado que sirven a las industrias de usuarios finales con sus innovadores desarrollos de productos. Para estos, los jugadores también están incorporando estrategias de mercado como colaboración, fusiones y adquisiciones, y expansión comercial para servir mejor al cliente. Por ejemplo, en enero de 2021, Baker Hughes lanzó su tubería flexible compuesta en tierra de próxima generación para los sectores de energía, petróleo y gas e industrial. Lanzó este producto para abordar los desafíos de corrosión y costo de propiedad con la tubería de acero convencional en estos sectores. El lanzamiento de nuevos productos de la empresa es el resultado de sus inversiones estratégicas para el crecimiento en materiales no metálicos innovadores. Además, en marzo de 2022, GF Piping Systems amplió su oferta de productos con el lanzamiento de una gama de tuberías y accesorios de polietileno para uso en aplicaciones industriales y tratamiento de agua y aguas residuales.

Además, en octubre de 2021, TechnipFMC adquirió Magma Global (Magma), uno de los principales proveedores de tecnología de tuberías compuestas para respaldar la transición energética. A través de esta adquisición, TechnipFMC aceleró el desarrollo de tecnologías innovadoras de tuberías compuestas para aplicaciones de energía convencional y CO2.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

Por tipo de polímero

Por industria de uso final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: NOV Ltd., Wienerberger AG, Technip FMC, Georg Fischer, Advanced Drainage Systems, Chevron Philips Chemical Company, entre otros.

Informe de mercado de tubos termoplásticos por segmento

Por tipo de producto

Tubos Termoplásticos Reforzados

Tubos compuestos termoplásticos

Por tipo de polímero

Polietileno

polipropileno

Fluoruro de polivinilideno

Cloruro de polivinilo

Por industria de uso final

Petróleo y gas

agua y aguas residuales

Minería y Dragado

Servicios públicos y renovables

Otros

Informe de mercado de tubos termoplásticos por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Sistemas de drenaje avanzados Inc.

Aetna Plastics Corp.

AGRU Kunststofftechnik GesellschaftMBH

Petróleo y gas aerotransportados BV

Compañía Baker Hughes.

Químico Chevron Phillips

Industrias Finolex Ltda.

FRANK GmbH

Georg Fischer Piping Systems Ltd.

ipex inc.

Tubería KWH

National Oilwell Varco, LP

TEC

Prysmian SpA

Simtech, Inc.

Technip SA

Uponor Corp.

Wienerberger

