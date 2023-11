Es probable que el mercado de tratamientos de infertilidad alcance los 2,78 mil millones de dólares con una tasa compuesta anual creciente del 8,03% prevista para 2029

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de tratamientos de infertilidad experimente una tasa compuesta anual del 8,03% durante el período de pronóstico. Esto indica que el valor de mercado, que fue de 1.500 millones de dólares en 2021, se dispararía hasta los 2.780 millones de dólares en 2029.

La “tecnología de reproducción asistida (ART)” domina el segmento de aplicaciones del mercado de tratamientos de infertilidad debido al creciente número de avances tecnológicos, la creciente conciencia sobre la tecnología de reproducción asistida (ART) y el aumento de la financiación para la investigación y el desarrollo de terapias basadas en microbiomas en todo el mundo. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

La infertilidad es un problema predominante en todo el mundo. Según un informe reciente, el 25% de las mujeres con problemas de fertilidad sufren ovulación irregular. Las poblaciones fumadoras han mostrado síntomas de disminución de la fertilidad. Todo esto ha inducido fondos para actividades de investigación y desarrollo para comprender las razones y desarrollar medicamentos para el tratamiento.

Descargue un informe de muestra exclusivo @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-infertility-treatment-market&dv

Por el nombre mismo, queda claro que el tratamiento de la infertilidad son las opciones de tratamiento disponibles para tratar a una persona que sufre de infertilidad. La infertilidad es una condición médica que se caracteriza por la incapacidad de un individuo para reproducirse debido a la escasez de semen fértil. La infertilidad ocurre por diversas razones, sin embargo, esto no significa que no pueda tratarse o que falten alternativas.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de tratamientos de infertilidad son The Cooper Companies Inc. (EE.UU.), Cook (EE.UU.), Vitrolife (Suecia), Thermo Fisher Scientific, Inc. (EE.UU.), Esco Micro Pte. Ltd. (Singapur), Genea Biomedx (Australia), IVFtech ApS (Dinamarca), FUJIFILM Irvine Scientific (EE.UU.), The Baker Company, Inc. (EE.UU.), Kitazato Corporation (Japón), Rocket Medical plc (Reino Unido), IHMedical A /S (Dinamarca), Hamilton Thorne Ltd. (EE.UU.), Carl Zeiss AG (Alemania), MedGyn Products, Inc. (EE.UU.), DxNow, Inc. (EE.UU.), Nidacon International AB (Suecia), Gynotec BV (Países Bajos) , SAR Healthline Pvt. Limitado. Ltd. (India) e InVitroCare Inc. (EE. UU.), entre otros.

Desarrollo reciente

En 2021, CooperSurgical anunció una asociación con Virtus Health para fortalecer su tecnología de fertilidad, aumentando la accesibilidad de tratamientos avanzados para parejas infértiles.

En 2021, Hamilton Thorne Ltd. recibió la aprobación de la FDA para la comercialización de GYNEMED GM501, un medio listo para usar diseñado para procedimientos de lavado y manipulación in vitro de ovocitos y embriones humanos en EE. UU. y Europa.

En 2020, Genea Biomedx (Australia) colaboró ​​con Hamilton Thorne para comercializar los productos de fertilidad de Genea Biomedx (Australia) en EE. UU. y Canadá.

Obtenga una comprensión integral de este informe de investigación @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-infertility-treatment-market?dv

Alcance del mercado global de tratamientos de infertilidad

El mercado de tratamientos de infertilidad está segmentado según el sexo, el diagnóstico, los fármacos y las técnicas. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Sexo

Machos

Hembras

inexplicable

Según el sexo, el mercado de tratamientos de infertilidad se segmenta en hombres, mujeres e inexplicables.

Diagnóstico

Hombres Pruebas Diagnósticas

Diagnóstico de mujeres

Pruebas de diagnóstico generales

Según el diagnóstico, el mercado de tratamientos de infertilidad se segmenta en pruebas de diagnóstico para hombres, pruebas de diagnóstico para mujeres y pruebas de diagnóstico generales. Las pruebas de diagnóstico para hombres se subdividen en análisis de semen, pruebas genéticas, biopsia testicular y otras. Las pruebas de diagnóstico para mujeres se subdividen en histeroscopia, laparoscopia, pruebas de ovulación, histerosalpingografía y otras. Las pruebas de diagnóstico generales se subdividen en pruebas genéticas, pruebas hormonales, análisis microscópicos, imágenes y otras.

Drogas

Citrato de clomifeno

letrozol

serofén

Tratamiento hormonal

Otros

Según los medicamentos, el mercado de tratamientos de infertilidad se segmenta en citrato de clomifeno, letrozol, serofeno, tratamientos hormonales y otros.

Técnicas

Tecnología de reproducción asistida (ART)

Inseminación intrauterina

Cirugía

Según las técnicas, el mercado de tratamientos de infertilidad se segmenta en tecnología de reproducción asistida (ART), inseminación intrauterina y cirugía. La cirugía se subdivide aún más en cirugía laparoscópica o histeroscópica, cirugía tubárica y otras.

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia actual!

Data Bridge Market Research se presentó como una empresa de consultoría e investigación de mercado poco convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es el resultado de pura sabiduría y experiencia, que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Sopan Gedam

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com