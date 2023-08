Se prevé que el mercado mundial de ropa para hombres crezca a una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de ropa masculina incluye un estilo de vida que cambia rápidamente junto con el creciente poder adquisitivo de la población de clase media. La creciente población millennial en todo el mundo que opta por productos de lujo también está influyendo en el crecimiento del mercado de ropa masculina.

Además, la penetración de Internet está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a fines de 2019, el 53,6% de la población mundial, que representa los 4.100 millones de personas, utiliza Internet. Por lo tanto, las tendencias de compra en línea también están fomentando significativamente el crecimiento del mercado de ropa masculina. Además de esto, los influencers de la moda en los sitios de redes sociales como Facebook e Instagram también están aumentando la popularidad de varias prendas masculinas entre una gran base de población. También se anticipa que esto impulsará el crecimiento del mercado de ropa para hombres durante el período de pronóstico.

Segmentación del mercado de ropa de hombre

Por tipo de producto

Ropa

Accesorios

Calzado

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

adidas AG

Grupo Burberry plc.

CANALI SpA

FENDI Srl

brecha inc.

Gianni Versace Srl

Giorgio Armani SpA

Guccio Gucci SpA

Compañía de ropa Haggar.

Harmont & Blaine SpA

Hermès Internacional S.A.

Hugo Boss AG

Levi Strauss y compañía

Louis Vuitton Malletier

Mack Weldon, Inc.

Nike, Inc.

Peter Inglaterra (Aditya Birla Fashion & Retail Ltd.)

Prada S.p.A.

Corporación Ralph Lauren.

Raimundo Ltda.

tom sastre

bajo armadura inc.

Corporación VF.

Zara S.A.

