Se prevé que el mercado mundial de pelotones de camiones crezca a una CAGR exponencial del 28,9 % durante el período de pronóstico. Uno de los factores clave que están impulsando el mercado es el apoyo de varios gobiernos a través de su promoción, apoyo y pruebas. Por ejemplo, en abril de 2022, la Comisión Europea publicó un informe “Análisis de las necesidades del mercado, los modelos comerciales y los impactos ambientales del ciclo de vida del pelotón multimarca” para analizar el pelotón multimarca. El gobierno de varias regiones está elaborando normas para apoyar la adopción y prueba de la tecnología de pelotones de camiones en las carreteras debido a sus beneficios, como la reducción de la emisión de gases nocivos, el consumo de combustible, la reducción de la congestión del tráfico y otros.

Por ejemplo, en mayo de 2020, los estados de EE. UU., Arizona, Texas y Utah confirmaron la autorización del pelotón automatizado de camiones seguidores. Además, el Ministerio de Transporte de Ontario, Canadá, incorporó el desarrollo de su proyecto piloto para evaluar y probar la tecnología de pelotones automatizados de camiones y vehículos en las carreteras de Ontario. Se prevé que estas iniciativas gubernamentales de apoyo para probar la tecnología de pelotones de camiones ofrezcan un crecimiento exponencial y muestren un gran potencial futuro en el mercado en los próximos años.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de tecnología

Por Nivel Autonómico

Por tecnología de la comunicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, incluidos Mercedes-Benz Group AG, PACCAR Holding BV (DAF), Peloton Technology, Scania CV AB, Volvo Group y otros.

Segmento de informe de mercado de pelotones de camiones

Por tipo de tecnología

Control de crucero adaptativo (ACC)

Advertencia de punto ciego (BSW)

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

Advertencia de colisión frontal (FCW)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Otros (Active Brake Assist (ABA))

Por Nivel Autonómico

Semiautónomo

Totalmente autónomo

Por tecnología de la comunicación

Vehículo a vehículo (V2V)

Vehículo a infraestructura (V2I)

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

Segmento de informe de mercado de pelotones de camiones por región

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Continental AG

Delphi Powertrain Systems Operations Luxembourg S. à r.l.

Knorr-Bremse AG

Navistar, Inc.

NVIDIA

Robert Bosch GmbH

ZF Friedrichshafen AG

