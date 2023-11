Es probable que el mercado de monoterpenos influya en el valor de 11,62 millones de dólares y se espera que alcance una tasa compuesta anual del 8,0% para 2030

Actores del mercado cubiertos

Firmenich SA (Suiza), Florida Chemical Company (EE.UU.), Citrosuco (Brasil), Cutrale (Brasil), Florachem (EE.UU.), Citrus and Allied Essences Ltd. (India), Ernesto Ventós, SA (España), Citrus Oleo (India) ), Givaudan (Suiza), Flotek Industries, Inc. (EE.UU.), US Sugar (EE.UU.), Takasago International Corporation (Japón), De Monchy Aromatics (Países Bajos), Tropicana Products, Inc. (EE.UU.), Vigon International, Inc. (EE.UU.), Kanta Enterprises Private Limited (India), Merck KGaA (Alemania), Himalaya Terpenes Pvt. Limitado. Ltd. (India), Astrra Chemicals (India), Natural Fractipons (EE. UU.) y BASF SE (Alemania)