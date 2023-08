El mercado mundial de máquinas de moler café para el hogar se prevé que crezca a una CAGR considerable del 5,8% durante el período de pronóstico (2023-2030). El fabricante está ofreciendo más esfuerzos en el desarrollo de nuevos molinillos de café avanzados e innovadores para uso doméstico, lo que ahorra tiempo. Hay un aumento considerable en la demanda de los consumidores de aparatos electrónicos automáticos y productos sin contacto, debido a sus características superiores, que brindan acceso automático al dispositivo por ese tiempo de molienda que se puede ajustar según la conveniencia de los consumidores. La tendencia de comprar productos de calidad basados ​​en el servicio va en aumento y los consumidores priorizan factores como el peso, la forma, la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento al tomar decisiones de compra. Los consumidores están explorando activamente los molinillos de café que son adecuados para todo tipo de usos, que van desde una utilización de capacidad pequeña a mediana, incluidos rangos rentables. El crecimiento del mercado incluye debido a la creciente adopción de máquinas automáticas, productos personalizados según la aplicación y características avanzadas del producto, se espera que nuevos desarrollos e innovaciones impulsen el crecimiento del mercado en general.

El desarrollo de nueva tecnología es una tendencia clave que se anticipa que impactará el mercado. Muchas nuevas empresas están desarrollando molinillos de café nuevos e innovadores para uso doméstico. Por ejemplo, GIR Voltaire Smart Grinder + Ever Cup Travel Mug es un molinillo inteligente que se puede conectar a Wi-Fi y operar a través de una aplicación. También monitorea datos mecánicos como la finura, el tiempo de molienda, la masa y el volumen de producción. La aplicación monitorea el almacenamiento total de frijoles. Además, en noviembre de 2022, Breville lanzó la máquina de espresso de última generación, la barista express. Barista Express Impress presenta una nueva tecnología a través de su sistema de puck Impress™, un sistema de dosificación inteligente que garantiza que cada dosis de espresso molido entregada a la canasta del filtro se calcule en función de la molienda anterior. Ofrece la dosis ideal de 18 a 22 gramos de frijoles recién molidos del molinillo en la máquina. El sistema ajusta automáticamente la dosis cuando el barista cambia la configuración de molido o cambia a un café diferente. Estos ajustes de precisión crean la fórmula adecuada para un sabor rico, completo y equilibrado. El sistema también garantiza que el espresso molido llegue al centro de la canasta del filtro antes del apisonamiento. Esto promueve una distribución uniforme, que es esencial para una extracción óptima.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por máquina

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Ali Group SRL, Baratza LLC, Bodum UK Ltd, BGM, Inc., Baow Lai, Ltd., ContiValerioÂSrl, Cuisinart, De Longhi SpA, Gourmia Inc., SEB Group y otros.

Segmento de informe de mercado de máquina de molienda de café casero

Por tipo

Amoladora eléctrica de cuchillas

Molinillo de rebabas eléctrico

Amoladora manual

por máquina

Completamente automatico

Semiautomático

