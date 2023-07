Se prevé que el mercado de entretenimiento en línea de Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 18,7 % durante el período de pronóstico. Un aumento en la base de usuarios de teléfonos inteligentes y una tarifa de datos más baja impulsan el crecimiento del mercado de entretenimiento en línea en Asia-Pacífico. Los teléfonos inteligentes son dispositivos habilitados para Internet que se utilizan principalmente para el entretenimiento en línea. Por ejemplo, según India Brand Equity Foundation, India registró alrededor de 502 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en 2019, lo que representa casi el 77 % de los indios que tienen acceso a Internet. Se estima que este número alcance los 780 millones para 2021, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El mercado de entretenimiento en línea de Asia-Pacífico está segmentado según el dispositivo y la plataforma. Según el dispositivo, el mercado del entretenimiento en línea se segmenta en computadoras portátiles/de escritorio/tabletas, televisores/monitores/proyectores inteligentes y teléfonos inteligentes, realidad virtual y otros. El segmento de plataforma incluye transmisión de audio, transmisión de video, juegos y radio por Internet.

El mercado de entretenimiento en línea de Asia-Pacífico se estudia en China, India, Japón y el resto de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico se está convirtiendo en uno de los mercados más grandes para el entretenimiento en línea. China es testigo de la mayor penetración de juegos en línea y música en línea en todo el mundo, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Además, se espera que los avances en los dispositivos inteligentes impulsen el crecimiento del mercado del entretenimiento en línea. El aumento de los ingresos disponibles en los países en desarrollo ha impulsado la adopción de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, computadoras portátiles y pantallas y parlantes inteligentes, que aumentan aún más el crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado de entretenimiento en línea de Asia-Pacífico

por dispositivo

Computadoras portátiles/de escritorio/tabletas

Smart TV/Monitores/Proyectores

teléfonos inteligentes

Realidad virtual

Otros

Por plataforma

Transmisión auditiva

Vídeo transmitido en vivo

Juego de azar

Radio Internet

Análisis Regional

Porcelana

India

Japón

Resto de Asia-Pacífico

Perfiles de la empresa

com, Inc.

Apple Inc.

Asiaplay Taiwán Digital Entertainment, Ltd.

Comunicaciones de AT&T, LLC

Baidu, Inc.

Balaji Telefilms, Ltd.

Dish Network, LLC

Eros International PLC

Gama Gaana, Ltd.

Google, LLC

Image Future Malaysia Sdn. Bhd. (Iflix)

com, Ltd.

Microsoft Corp.

Netflix, Inc.

Nintendo Company, Ltd.

Pandora TV Co., Ltd.

PPTV Media Tech.Co.,Ltd.

Project Panther Bidco, Ltd.

Rakuten, Inc.

Reliance Entertainment Pvt. Ltd.

Com, Inc.

Sony Interactive Entertainment, Inc.

Spotify AB

Tencent Holding, Ltd.

The Walt Disney Company

Vuclip Group

Warner Media, LLC

Youku Tudou, Inc.

Zee Entertainment Enterprises, Ltd.

