Se espera que el mercado de electrodomésticos para el cuidado de los hombres crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los productos para el cuidado de los hombres, como lociones para después del afeitado, espumas de afeitar, cremas faciales, etc., tienen una gran demanda debido a las cambiantes preferencias de los clientes. Las redes sociales han sido extremadamente importantes en el mundo de la moda, que ha tenido un impacto significativo en el negocio del cuidado personal de los hombres al alentar a los hombres a usar aparatos de cuidado personal nuevos y efectivos. Como resultado, las crecientes promociones, como la publicidad de aparatos de aseo para hombres en varios canales de medios, están captando la atención de los compradores, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. En septiembre de 2019, en la IFA de Alemania, Philips anunció el lanzamiento de su Smart Shaver serie 7000 con tecnología de IA.

Los estilos de barba y bigote que cambian rápidamente y que se ven en las películas y en las pasarelas de moda están teniendo una influencia significativa en las ventas de aparatos de aseo que brindan un resultado eficiente que probablemente sea difícil de lograr manualmente. Las empresas en Internet promueven en gran medida los beneficios de bajo costo y ahorro de tiempo de estos productos. En enero de 2021, Wahl’s lanzó Wahl Manscaper, una nueva recortadora debajo de la banda. La función de protección incorporada en esta recortadora evita lesiones. La compañía lo promociona con el lema “No Nicks”. No habrá cortes. No habrá miedo”. Tiene un escudo de seguridad envolvente, un dial ajustable con 20 longitudes de corte diferentes y cuchillas de acero inoxidable finamente molidas para una experiencia placentera. Además, las empresas de comercio electrónico están formando alianzas con fabricantes de recortadoras eléctricas, lo que puede aumentar la demanda de productos para el cuidado de los hombres. Por ejemplo, en mayo de 2018, Hindustan Unilever Ltd trabajó con Amazon para lanzar una nueva línea de productos para el cuidado de los hombres. Introdujeron artículos como bálsamo para barba, aceite para barba, lavados y otros. Los artículos son accesibles en el segmento en línea del mercado minorista.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

segmento cubierto

Por tipo

Por Canal de Distribución

Panorama competitivo: los productos Eltron, Procter and Gamble, Wahl Clipper, Panasonic, Philips y Remington, entre otros.

Mercado de electrodomésticos para el cuidado de los hombres por segmento

Por tipo

máquina de afeitar

estilistas

Depilador

Por Distribución

supermercados

Tiendas especializadas

Tiendas minoristas en línea

Otro

Mercado de electrodomésticos para el cuidado de los hombres por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of The World

Latin America

Middle East & Africa

