El mercado mundial de la decoración de paredes se anticipa que crecerá a una CAGR significativa de 5.6% durante el período de pronóstico. La creciente digitalización de los artículos de decoración de paredes es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado mundial de decoración de paredes. Las tendencias de la tecnología de impresión digital en el panorama de la decoración están aumentando la demanda de impresión digital en el mercado. La impresión digital de papel tapiz, los marcos y los espejos se utilizan ampliamente en salas de exhibición residenciales, comerciales y de alta gama. Muchos artistas están introduciendo la pintura digital para satisfacer la demanda de los clientes, lo que condujo al crecimiento del mercado de la decoración de paredes. Por ejemplo, en abril de 2021, Dusk lanzó Digital Painting de Muhammad Nafay. Debido a la mayor demanda de artículos de decoración de paredes digitales, las artes de pared impresas digitalmente están experimentando un aumento en las ventas, lo que también contribuye al crecimiento del mercado en todo el mundo.

Además, la iniciativa de arte de pared digital ‘Iconos de Singara Chennai’ será lanzada en febrero de 2022 por Jupiter Meta, un mercado NFT curado, en colaboración con 108 Collective, un colectivo de arte y diseño. Además, en abril de 2022, Insecta lanzó Raknida.com, una plataforma de tecnología de arte que crea arte mural asequible e inspirador. La plataforma pone a disposición de los usuarios varios estilos de arte digital, como graffiti, murales, fotografía e ilustraciones, entre otros, como tres opciones de arte mural: impresiones artísticas, impresiones en lienzo y papel tapiz, con la opción adicional de enmarcar cualquier arte o impresión en lienzo. Además, la demanda de dispositivos montados en la pared también aumentó, ya que la gente quiere decorar sus casas con dispositivos inteligentes. Debido a la creciente demanda de dispositivos montados en la pared, muchas empresas introdujeron sus productos innovadores en el mercado para competir, lo que también respalda el crecimiento del mercado de la decoración de paredes a nivel mundial. Por ejemplo, en 2021, Amazon lanzó un dispositivo Echo montado en la pared con una gran pantalla táctil. Los dispositivos Echo tienen el panel de control del hogar inteligente, el reproductor multimedia y la capacidad de hacer videollamadas.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2030

0Segmento cubierto-

Por tipo de producto

por materiales

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Ashley Furniture Industries, Crate and Barrel y CB2, Inter Ikea Systems BV, Northern Oaks Decor Co., Stratton Home Decor y otros.

Segmento de informe de mercado de decoración de paredes

Por tipo de producto

Estantes

Pegatinas de pared

Tapices

Trabajos de marco

Espejo

Arte de la pared y pintura

Reloj de pared

Papel de pared y telas

Otros accesorios

por materiales

Madera

Tela y textil

El plastico

Vaso

Metal

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Wall Decor Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Artissimo Designs

Ashley Furniture Industries, Inc.

Bubola & Naibo s.r.l.

Crate and Barrel

Green Front Furniture

Inter Ikea Systems B.V.

Kohl’s, Inc.

Neiman Marcus

Northern Oaks Decor Co.

Paragon Décor Inc.

PTM IMAGES

Scandiamoss Inc.

Stratton Home Decor

Studio McGee LLC

Surya, Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

