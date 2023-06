Mercado de carnes cultivadasse prevé que crezca a una CAGR considerable del 17,9% durante el período de pronóstico. El principal factor que impulsa la demanda de carne cultivada incluye el aumento del consumo de carne junto con la creciente demanda de carne nutritiva. Además, la creciente financiación de las empresas que producen carne cultivada y las iniciativas gubernamentales para promover alimentos sostenibles y nutritivos son algunos de los factores que se prevé que impulsen la demanda de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, la tecnología de alimentos israelí SuperMeat recibió una subvención de la Autoridad de Innovación de Israel para establecer un sistema de detección de código abierto para ayudar a la industria de la carne cultivada. SuperMeat reclama su nuevo sistema de cribado de alto rendimiento para optimizar los ingredientes de piensos cárnicos cultivados, lo que acelerará la floreciente industria cultivada hacia la viabilidad comercial.

Además, con el creciente interés de los consumidores por el medio ambiente y los alimentos ricos en nutrientes, las empresas de tecnología alimentaria se han sumado a la carrera para inventar alternativas a la carne. Se prevé que la creciente puesta en marcha y la inversión en empresas relacionadas con la carne cultivada satisfagan la demanda de carne cultivada en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, Nutreco y Mosa Meat recibieron $ 2 millones en el marco del programa europeo de asistencia para la recuperación REACT-EU para promover la agricultura celular y llevar carne de res cultivada al mercado de la Unión Europea. El apoyo de REACT-EU se concedió a I+D para reducir los costes de los medios de cultivo celular, el paso más caro en el proceso de cultivo de carne de vacuno. El programa financiará I+D para abordar específicamente los medios ‘basales’ o básicos en los que crecen las células de res.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por fuente

Por uso final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Mosa Meat BV, Upside Foods, Inc., Just, Inc., Integriculture Inc., Aleph Farms Ltd., Finless Foods Inc. y otros.

Segmento de informe de mercado de carne cultivada

Por fuente

Aves de corral

Carne de res

Mariscos

Cerdo

Pato

Por uso final

Familiar

Servicios de comida

Segmento de informe de mercado de carne cultivada por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors.

