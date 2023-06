Se prevé que el mercado de equipos de gimnasio doméstico inteligente crezca a una CAGR significativa del 9,2% durante el período de pronóstico. El equipo de gimnasio inteligente para el hogar almacena, monitorea y analiza el progreso en el estado físico de los usuarios en la comodidad del hogar. El crecimiento en el mercado se puede atribuir principalmente a las crecientes preocupaciones sobre la salud junto con el creciente deseo entre jóvenes y adultos por tener un cuerpo tonificado. Además, la creciente penetración de IoT y varios dispositivos inteligentes, especialmente en las regiones en desarrollo, está allanando el camino para la expansión del mercado de equipos de gimnasios domésticos inteligentes. Aparte de esto, la creciente incidencia de la obesidad entre todos los grupos de edad también está impulsando la adopción de equipos de gimnasia domésticos inteligentes.

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la demanda de equipos de gimnasia en el hogar, ya que los gimnasios en varios países se cerraron durante los bloqueos introducidos por los gobiernos de diferentes naciones (con diferentes plazos). Además, hacer gimnasia con una máscara no es factible para la mayoría de las personas. Por lo tanto, la gente está optando por hacer gimnasia desde casa. Además, la integración de equipos de gimnasio con varios software de entrenamiento también brinda buenas oportunidades de crecimiento para el mercado de equipos de gimnasio en casa. Sin embargo, el alto costo asociado con el equipo de gimnasio inteligente limitará la expansión del mercado en países con bajos ingresos disponibles. Además de esto, la limitación de espacio en el hogar para almacenar varios equipos de gimnasio voluminosos también

Segmento de informe de mercado de equipos de gimnasio en casa inteligente

Por tipo de producto

Cintas de correr

Máquinas de ciclismo

Máquinas de remo

Otros (entrenador físico virtual y pedales para caminar)

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

BH Norteamérica Corp.

CLMBR

Núcleo de salud y fitness, LLC

Productos curiosos Inc. (ESPEJO)

cybex internacional, inc.

garmin ltd

hidrow, inc.

HYFIT, Inc.

Hykso Inc.

Icon Health & Fitness, Inc.

JAXJOX (Zinctex Inc.)

Les Mills International Ltd.

Life Fitness (Brunswick Corp.)

MaxPro Fitness

Nautilus, Inc.

Peloton Interactive, Inc.

PowerMax Fitness (India) Pvt Ltd.

Precor Inc.

Taurus (Sport-Tiedje GmbH)

Technogym SpA

Tempo Interactive Inc.

Tonal Systems, Inc.

Wattbike Ltd.

Xiaomi Corp.

For More Customized Data, Request for Report Customization @

