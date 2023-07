By

Mercado de gestión de derechos digitales empresariales (EDRM): descripción general

Se prevé que el tamaño del mercado de Enterprise Digital Rights Management (EDRM) sea de aproximadamente US $ 3,54 mil millones en 2022 y US $ 13,05 mil millones en 2033. Se prevé que aumente a una tasa compuesta anual del 12,7 % entre 2023 y 2033 y se valore en US $ 3,93 mil millones en 2023.

El mercado de Enterprise Digital Rights Management (EDRM) ha estado creciendo rápidamente en los últimos años, gracias a la creciente necesidad de seguridad y privacidad de datos entre las organizaciones. EDRM se refiere al conjunto de tecnologías y políticas utilizadas por las organizaciones para controlar y proteger su información confidencial del acceso, uso o distribución no autorizados. El mercado de EDRM incluye varias soluciones, como cifrado, controles de acceso, marcas de agua digitales y herramientas de gestión de políticas. Las soluciones EDRM se utilizan para proteger los datos confidenciales, incluida la propiedad intelectual, los registros financieros y la información del cliente, de amenazas externas y amenazas internas.

Solicite la copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/29227

El crecimiento del mercado se puede atribuir a varios factores, incluido el número creciente de ciberataques y filtraciones de datos, el auge de las soluciones basadas en la nube y la creciente necesidad de cumplir con las normas de protección de datos. Además, la proliferación de dispositivos móviles y el uso cada vez mayor de plataformas de redes sociales han hecho que la protección de datos sea aún más crítica, lo que ha provocado un aumento en la demanda de soluciones EDRM.

Uno de los impulsores clave del mercado de EDRM es el creciente número de ciberamenazas y filtraciones de datos. Es probable que esta tendencia continúe, ya que los ciberdelincuentes se vuelven más sofisticados en sus ataques y las organizaciones continúan confiando en las tecnologías digitales. Las soluciones EDRM pueden ayudar a las organizaciones a proteger sus datos confidenciales de las amenazas cibernéticas mediante la implementación de medidas como el cifrado, los controles de acceso y las marcas de agua digitales.

Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de EDRM es el auge de las soluciones basadas en la nube. A medida que más organizaciones trasladan sus datos y aplicaciones a la nube, enfrentan nuevos desafíos en términos de seguridad y privacidad de datos. Las soluciones EDRM basadas en la nube pueden ayudar a las organizaciones a proteger sus datos confidenciales al proporcionar controles de acceso seguros, cifrado y herramientas de gestión de políticas. Además, las soluciones basadas en la nube pueden ser más rentables que las soluciones locales, ya que eliminan la necesidad de costosas instalaciones de hardware y software.

La creciente necesidad de cumplir con las normas de protección de datos también está alimentando la demanda de soluciones EDRM. Con la implementación de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), las organizaciones enfrentan sanciones significativas por incumplimiento de las regulaciones de protección de datos. Las soluciones EDRM pueden ayudar a las organizaciones a lograr el cumplimiento mediante la implementación de medidas como el cifrado de datos, los controles de acceso y las herramientas de gestión de políticas. Además, las soluciones EDRM pueden proporcionar a las organizaciones registros de auditoría y capacidades de generación de informes para demostrar el cumplimiento de las normas de protección de datos.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/29227

En conclusión, el mercado de EDRM se está expandiendo y evolucionando rápidamente a medida que las organizaciones continúan priorizando la seguridad y la privacidad de los datos. Con la creciente adopción de soluciones basadas en la nube y el creciente número de amenazas cibernéticas, es probable que la demanda de soluciones EDRM aumente aún más en los próximos años. Como tal, las empresas deben considerar la implementación de soluciones EDRM para proteger sus datos confidenciales y su propiedad intelectual del acceso, uso y distribución no autorizados. Invertir en soluciones EDRM puede ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo de amenazas cibernéticas, salvaguardar su reputación y mantener el cumplimiento normativo.

Mercado EDRM: jugadores clave

Algunos de los actores clave en el informe de investigación de mercado global Gestión de derechos digitales empresariales incluyen

Adobe

Apple Inc.

Dell EMC

Empresa de Hewlett Packard

Corporación Microsoft

Oráculo

Redes reales, Inc.

corporación sony

verisign inc.

Sistemas abiertos de archivos

Aglutinante

Vitrio Seguridad

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/29227

Segmentos clave de Gestión de derechos digitales empresariales (EDRM) Market Industry Research

Por aplicación:

Contenido móvil

Vídeo a la carta

Juegos móviles

libros electrónicos

Otros

Por tamaño de empresa:

pymes

Grandes Empresas

Por verticales:

Bancario

Seguro

Fabricación discreta

Proceso de Fabricación

Minorista

Medios y entretenimiento

Cuidado de la salud

Servicios profesionales

Telecomunicación

Gobierno

Otros

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Pacífico Sur de Asia

Oriente Medio y África

Informes de tendencias:

Mercado de seguridad para el hogar conectado https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/connected-home-security-market.asp Mercado de soluciones de planificación de gestión de continuidad empresarial https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/business-continuity-management-planning-solution-market.asp Mercado de tecnología de inversor compacto https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/compact-inverter-technology-market.asp Mercado de linternas https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/flashlight-market.asp

Sobre nosotros:

Persistence Market Research es una firma de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com