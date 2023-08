Mercado de energía undimotriz y mareomotriz se prevé que crezca a una CAGR considerable del 17% durante el período de pronóstico. Las empresas clave que operan en el mercado están muy inclinadas hacia la adopción de diferentes estrategias de crecimiento, incluida la expansión de la capacidad, asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, lanzamiento de nuevos productos e innovación de productos para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, Carnegie Clean Energy presentó un producto de energía undimotriz derivado de CETO para embarcaciones amarradas que ofrece una solución al dilema de proporcionar energía limpia y confiable para actividades en alta mar al tiempo que reduce la dependencia de la generación diésel. CETO es una tecnología de energía de las olas de tipo absorbente puntual que está completamente sumergida. Una boya sumergida flota unos metros por debajo de la superficie del océano y se mueve con las olas.

Además, en octubre de 2021, Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL) anunció que su proyecto de energía undimotriz propuesto en Mauricio había sido elegido para programas de subsidios administrados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI). Además, MOL afirmó que desde Mauricio ha desarrollado una hoja de ruta para aumentar el porcentaje de energía renovable al 35% o 40% para 2030, y ha identificado la energía de las olas como una de las futuras fuentes de energía.

Además, en enero de 2021, MOL firmó un acuerdo con Bombora Wave Power para evaluar las perspectivas del negocio de la energía de las olas en Japón y Asia. Según MOL, ambas compañías están realizando investigaciones en Mauricio para encontrar el potencial de energía de las olas utilizando el convertidor de energía mWaveTM de Bombora y la selección del sitio con cuidado del entorno natural utilizando tecnologías digitales y un sistema de información geográfica (GIS). En agosto de 2021, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) otorgó una subvención a Ocean Power Technologies (OPT), un proveedor de soluciones de energía undimotriz, para permitirles crear un convertidor de energía undimotriz de próxima generación. De acuerdo con los premios anunciados por el DOE para proyectos de Investigación de Innovación en Pequeñas Empresas (SBIR) de energía limpia, la OPT recibirá hasta $197,

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por Tecnología

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Ocean Power Technologies, Seabased, Verdant Power Inc., Blue Water y Bigmoon Power, entre otros.

Segmentación del mercado de energía undimotriz y mareomotriz

Por Tecnología

Generador de corrientes de marea

Columnas de agua oscilantes

Bombardeo

Otros

Por usuario final

Residencial

Comercial

Industrial

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

AAWW – Energía Oy

ANDRITZ AG.

Poder de la red de agua

Biopower Systems Pty. Ltd.

Agua Azul

Carnegie Energía Limpia

CorPower Océano AB

Eco Wave Power Global AB

Centro Europeo de Energía Marina Ltd.

extraño a ab

Innovación Nova Ltda.

Poder marino orbital

Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico

SIMEC Atlántico Energía

Tidal Lagoon Power Ltd

TOCARDO BV

Veredicto Media Ltd.

Wello OY

Ñame Pro Energía

