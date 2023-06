La mensajería segura en el cuidado de la salud se convertirá en un mercado de mil millones de dólares para 2029 , según lo indica un nuevo informe de investigación de Persistence Market Research (PMR). Al presenciar una expansión estupenda a una CAGR del 20% durante el período de pronóstico ( 2019-2029 ), el mercado de mensajería segura en el cuidado de la salud recibirá un impulso destacado debido a la creciente demanda de software de mensajería electrónicamente segura, comunicación segura de médico a paciente, seguridad de médico a médico. e-consulta, e implementación obligatoria de mensajería segura en las empresas de salud.

La adopción de mensajería segura en los sectores de la salud, como hospitales, laboratorios y clínicas, ayuda a abordar una variedad de problemas de salud rutinarios de manera más efectiva y eficiente. Ofrece diferentes funciones, como bloqueo y borrado remotos, autodestrucción de mensajes y protección con contraseña. La confiabilidad de tales funciones impulsa la mensajería segura en el crecimiento del mercado de la atención médica.

Puntos clave: Mensajería segura en el estudio de mercado de atención médica

La creciente adopción de aplicaciones móviles para la mensajería segura en las organizaciones de atención médica está creando oportunidades potenciales de crecimiento para la mensajería segura en el mercado de la atención médica.

El avance tecnológico en los sistemas de TI juega un papel importante en la expansión de las plataformas de TI de atención médica digital. Mejora el flujo de trabajo clínico, la atención al paciente, la satisfacción y los resultados clínicos.

Los problemas de privacidad y seguridad de datos en la industria de la salud están impulsando la mensajería segura en el crecimiento del mercado de la salud.

Se proyecta que el estudio de investigación del informe PMR, sector componente del mercado de mensajería segura en el cuidado de la salud, genere una oportunidad incremental de ~US $ 979 Mn durante el período de pronóstico de 2019 a 2029.

Se espera que la demanda de mensajería segura en la plataforma de atención médica para administrar una comunicación segura y confiable para los profesionales de la salud acelere aún más el crecimiento de la mensajería segura en el mercado de la atención médica. La sofisticación tecnológica de hospitales, clínicas y laboratorios de diagnóstico seguirá impulsando aún más la adopción.

¿Qué refleja la estructura competitiva?

El informe proporciona información valiosa a nivel de empresa, centrándose en el escenario competitivo en el mercado de mensajería segura en el cuidado de la salud junto con las estrategias comerciales y de marketing de los próximos actores del mercado. Algunos de los actores del mercado que aparecen en el informe son Vocera Communications, Imprivata Inc., Spok Inc., Cerner Corporation, Athena Health, Inc., TigerText, PatientSafe Solutions Inc., CellTrust Corporation, Voalte y Amtelco.

El mercado global de mensajería segura en el cuidado de la salud es altamente competitivo debido a la presencia de una gran cantidad de jugadores. Los principales participantes del mercado actualmente tienen alrededor del 50-55% de la cuota de mercado. Los jugadores u organizaciones de salud prominentes en el mercado están formando asociaciones estratégicas para el desarrollo de nuevas tecnologías y productos de software. Por ejemplo, en septiembre de 2019, la Agencia Australiana de Salud Digital (ADHA) se asoció con 42 organizaciones para desarrollar una funcionalidad de mensajes seguros en varios productos de software.

Perspectiva del futuro

En el pasado reciente, se observa que las organizaciones de atención médica en la región de Asia Pacífico están implementando plataformas de mensajería segura para mejorar la atención al paciente. Esto también ayuda a mejorar las capacidades de mensajería de texto al proporcionar comunicaciones de texto seguras, rastreables y de quejas de HIPPA entre cuidadores, médicos y enfermeras. Estos factores están creando una oportunidad de crecimiento potencial para los desarrolladores y proveedores de mensajería segura en el cuidado de la salud.

Un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Persistence Market Research (PMR) sobre la mensajería segura global en el mercado de atención médica incluye un análisis de la industria global para 2014-2018 y una evaluación de oportunidades para 2019-2029. El informe proporciona un análisis valioso del mercado global de mensajería segura en el cuidado de la salud a través de tres categorías diferentes: componente (software, servicios), industria (hospitales, clínicas y laboratorios) y región.