Se espera que el mercado de vehículos recreativos de América del Norte registre una CAGR del 5,8 % hasta 2024.

Se proyecta que las ventas de vehículos recreativos en América del Norte alcancen los $ 26,190 millones para fines de 2024, con un crecimiento a una tasa compuesta anual de más del 7 %. En términos de consumo, es probable que los vehículos recreativos superen los 465.000 en la primera mitad del período de evaluación. La investigación de mercado de persistencia proporciona información clave sobre factores importantes que se espera que influyan en el crecimiento del mercado en los próximos años.

Información sobre impulsores, tendencias y oportunidades

La creciente propensión de los consumidores a las actividades al aire libre y los viajes de aventura seguirá siendo un factor clave para el mercado norteamericano de vehículos recreativos. Las recientes innovaciones de estilo y diseño impulsan aún más el crecimiento del mercado. El desarrollo de infraestructura recreativa al aire libre y la creciente preferencia por el turismo sostenible sobre el turismo masivo crearán conjuntamente canales de generación de ingresos para los fabricantes de vehículos recreativos.

Los Baby Boomers siempre han sido el mayor grupo de consumidores de vehículos recreativos. Sin embargo, algunos fabricantes se dirigen cada vez más a los consumidores más jóvenes y se centran en el lanzamiento de productos nuevos y rentables basados ​​en tecnologías avanzadas.

Perspectivas de mercado por país

Es probable que los fabricantes con sede en EE. UU. encuentren oportunidades atractivas en los países asiáticos en desarrollo, incluidos Japón, China y Corea. Varios fabricantes más pequeños se están integrando con jugadores existentes para expandir sus redes existentes. Los proveedores también ofrecen varias opciones de financiación para la compra de vehículos recreativos.

Algunos factores adicionales que seguirán favoreciendo el crecimiento del mercado de vehículos recreativos incluyen iniciativas gubernamentales. La mayor inversión del estado en carreteras especiales diseñadas específicamente para vehículos recreativos presenta oportunidades lucrativas para el futuro previsible.

El análisis geográfico del mercado de vehículos recreativos de América del Norte bifurca el mercado en los Estados Unidos y Canadá. Se proyecta que EE. UU. supere los $ 22 mil millones para fines de 2024, mientras que el mercado canadiense podría representar una oportunidad de aumento total de $ 1.5522 mil millones para 2024.

Actualmente, EE. UU. tiene más del 87 % de participación en el mercado norteamericano. Sin embargo, Canadá ha sido identificado como un mercado en crecimiento debido a sus oportunidades de crecimiento relativamente altas.

Los remolques de viaje y las casas rodantes seguirán dominando durante el período de pronóstico, aunque las casas rodantes más grandes, especialmente aquellas equipadas con tecnologías solares e inalámbricas, están experimentando una mayor tracción. El segmento de casas rodantes y remolques de viaje actualmente tiene una participación dominante de casi el 61%, seguido por el segmento de casas rodantes con aproximadamente el 37% de los ingresos totales del mercado. Durante el período de pronóstico, el segmento de casas rodantes y casas rodantes aumentará aproximadamente 570 BPS para llegar a $ 14.59 mil millones.

Los segmentos de autocaravanas Clase A y Clase B reflejan un mayor potencial de crecimiento debido a la asequibilidad y la facilidad de uso. Los vehículos de Clase A continúan representando el subsegmento de autocaravanas más grande, seguido por la Clase C. Por otro lado, el segmento de autocaravanas será testigo del crecimiento más rápido con una CAGR de más del 9 % hasta 2024.

Información clave sobre proveedores

Los jugadores más dominantes que operan en el mercado de vehículos recreativos de América del Norte incluyen Thor Industries, Inc., Forest River, Inc., Winnebago Industries, Inc., Tiffin Motorhomes, Inc., REV Group, Inc., Triple E Recreational Vehicle y Winnebago. industrias, inc. Muchos proveedores están reforzando su posición en el mercado mediante el lanzamiento de nuevos productos, mientras que otros se centran en adquisiciones estratégicas.

Winnebago Industries, Inc. adquirió Grand Design RV, LLC. Recientemente lanzó un nuevo modelo de camper Clase B (2016).

industrias thor, inc. Anuncio de expansión de capacidad y compra de instalaciones de producción adicionales (2016)

Forest River presentó una nueva línea de autocaravanas diésel Clase A y Clase B (2016).

REV Group, Inc. presentó un sistema de suspensión ‘sin aire’ con grilletes de goma para el chasis Clase A Ford F-53 (2016).

Nexus RV LLC. Recientemente nos asociamos con The RV Factory. Recientemente lanzó una línea adicional de autocaravanas clase B Viper 25V (2016).

El vehículo recreativo Triple E presenta una nueva línea fenomenal de autocaravanas Clase C y Clase B+. A principios de 2016, la empresa anunció una colaboración con Truma para aplicar un sistema de calentamiento de agua a uno de sus productos.

compañía

industrias thor, inc.

Industrias Winnebago, Inc.

río forestal, inc.

Grupo REV, Inc.

Nexus RV LLC.

Vehículo recreativo Triple E

autocaravanas tiffin, inc.

etc.

información del segmento

Por material de construcción exterior, el mercado de vehículos recreativos de América del Norte está segmentado de la siguiente manera:

madera

aluminio

fibra de vidrio

acero

etc.

El segmento de aluminio, con una cuota de valor de alrededor del 40%, domina actualmente el mercado. Persistence Market Research pronostica que el segmento cruzará los US$ 10 mil millones para 2024, seguido de cerca por la fibra de vidrio. Es probable que este último experimente el mayor crecimiento con una CAGR de más del 9% y ganará alrededor de 320 BPS en los próximos ocho años. Este crecimiento está impulsado por un aumento en la demanda de vehículos livianos y ecológicos.

Por tipo, el mercado de vehículos recreativos de América del Norte se segmenta en:

camper Autocaravana Clase A Autocaravanas Clase B Autocaravanas Clase C



Remolques de viaje y autocaravanas remolque de viaje convencional remolque de viaje de 5 ruedas



remolque para acampar remolque de camping plegable camión caravana



