By

Según un estudio realizado por Persistence Market Research, se prevé que el mercado global de software de E&P obtenga US$ 10,2 mil millones en 2022, mientras que se valoró en US$ 8,6 mil millones en 2021. Debido a la rápida digitalización en la energía de petróleo y gas, el Es probable que el mercado de software de E&P florezca significativamente, asegurando US$ 42,8 mil millones mientras registra una CAGR del 15,4% durante el período de pronóstico de 2022-2032.

La digitalización ha ofrecido oportunidades lucrativas en el sector energético al mejorar la movilidad, la vigilancia de la conectividad, el apoyo a la toma de decisiones en tiempo real y las tecnologías de almacenamiento. Se especula que esta es la causa clave que impulsa significativamente a la industria durante el período de pronóstico. La digitalización y la conectividad de los dispositivos inteligentes crean varias oportunidades rentables para que las empresas de petróleo y gas aumenten la productividad y reduzcan los gastos.

Empresas de petróleo y gas que realizan inversiones significativas en tecnologías como automatización, IoT y análisis de big data para optimizar las actividades operativas centrales, como la gestión de activos, el mantenimiento y la producción. Además, los consumidores también exigen una mayor responsabilidad de los productores de energía en campos como la contaminación y las fuentes de hidrocarburos, que se espera impulsen el mercado de software de exploración y producción.

Solicite la copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/33061

Se anticipa que la adopción de la solución desarrollada de procesamiento sísmico e imágenes brindará importantes oportunidades lucrativas. Es probable que su capacidad para reducir la incertidumbre y mejorar la confiabilidad impulse el crecimiento de la industria en el período de pronóstico. Además, la moderna solución de imágenes y procesamiento sísmico ofrece un marco e infraestructura paralelos eficaces para la optimización de clústeres, que se prevé impulsará la expansión del mercado en el período de evaluación.

Conclusiones clave del estudio de mercado

El mercado global de software de E&P tendrá un valor de US$ 8,6 mil millones en 2021

El mercado mundial de software de E&P exhibirá una tasa de crecimiento del 15,4 % entre 2022 y 2032

Por tipo de implementación, el segmento de software local registrará un 10,1 % durante el período de pronóstico

El mercado global de software de E&P asegurará US$ 42,8 mil millones para 2032

Se proyecta que el segmento de producción registre un 19,2% durante el período de evaluación.

El mercado del Reino Unido tendrá un valor de USD 3 mil millones y exhibirá una tasa de crecimiento del 15 % en el período de evaluación.

Se proyecta que el mercado en China asegure USD 2900 millones, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 17,3 % en el período de pronóstico

Se espera que el mercado en la India adquiera USD 2800 millones mientras exhibe una CAGR del 22,6 % entre 2022 y 2032

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/33061

Panorama competitivo

Los principales actores en el mercado mundial de software de exploración y producción incluyen

Schlumberger Limited

Paradigma BV

Corporación Geofísica ION

Soluciones ETL Ltda.

Ikon ciencia limitada

tecnologías de red interactiva, inc.

Exprodat Consulting Ltda.

GEPlan Consulting Srl

Soluciones históricas

panadero hughes incorporado

IHS Inc.

Emerson Electric Co.

pelotón

Grupo de modelado por computadora Ltd.

Expertos en petróleo Ltd.

Grupo Kongsberg

RockFlow Dinámica, LLC

Petróleo y gas de GE

Grupo OVS LLC

Soluciones energéticas P2

Petrolink Services, Inc.

perforación electrónica como

Pason Systems Corp.

Etech Internacional, Inc.

Grupo TDE GmbH

Los jugadores de la industria se enfocan en colaboraciones, fusiones y adquisiciones de la industria y asociaciones para expandir su alcance.

Los desarrollos clave recientes en la industria del software de E&P incluyen:

En marzo de 2020, las empresas estadounidenses Emerson y Quantum Reservoir Impact (QRI) anunciaron una colaboración estratégica para desarrollar aplicaciones de análisis basadas en inteligencia artificial (IA) para la exploración y producción de petróleo y gas.

En agosto de 2020, Emerson anunció que Jaguar Exploración y Producción (Jaguar), una empresa de petróleo y gas con sede en México, utilizará su software y servicios de exploración y producción para mejorar la capacidad de los activos y proyectos terrestres de Jaguar.

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/33061

Segmentos clave cubiertos en el informe de la industria Software de exploración y producción

Software de E&P por tipo de implementación

Implementación de software de exploración y producción en las instalaciones

Implementación de software de exploración y producción basado en la nube

Software de E&P por tipo de operación

Software de E&P para operaciones en tierra

Software de E&P para operaciones costa afuera

Software de E&P por tipo de software

Software de E&P para Mapeo de Gestión de Riesgos

Software de E&P para análisis de amplitud sísmica

Software de E&P para agregación de cartera

Software de exploración y producción para el seguimiento del rendimiento

Software de exploración y producción para sistemas de navegación

Software de exploración y producción para la valoración de recursos

Software de exploración y producción para la caracterización de yacimientos

Software de E&P para simulación de yacimientos

Software de exploración y producción para perforación

Software de exploración y producción para producción

Software de exploración y producción por región

Mercado de software de exploración y producción de América del Norte

Mercado europeo de software de exploración y producción

Mercado de software de E&P de Asia-Pacífico

Mercado de software de exploración y producción de Oriente Medio y África

Mercado de software de exploración y producción de América del Sur

Informes de tendencias:

Mercado de protección de datos móviles https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/mobile-data-protection-market.asp Mercado de gestión de dispositivos móviles https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/mobile-device-management-market.asp Mercado de marketing móvil https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/mobile-marketing-market.asp Mercado de conectividad a bordo https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/on-board-connectivity-market.asp

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com