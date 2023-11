El valor de la participación del tamaño del mercado de superalimentos en USD crece en CAGR por tendencias de la industria, informe, análisis, jugadores, perspectivas, pronóstico, crecimiento, valor, segmentación

Actores del mercado cubiertos

ADM (EE. UU.), Del Monte Pacific Group (EE. UU.), Barlean’s Organic Oils LLC (EE. UU.), Creative Nature (Reino Unido), Rhythm Superfoods LLC (EE. UU.), Navitas Organics (EE. UU.), APAX Partners (Reino Unido), Suncore Foods Inc (EE.UU.), Bulk Superfoods (Australia), Superlife Co. PTE Ltd (India), The Green Labs LLC (EE.UU.), Supernutrients (Reino Unido), NATURE SUPERFOODS (Singapur), Kilaru Naturals Private Limited (India)