El tamaño proyectado del mercado de bebidas fermentadas superará el dólar en tasa de crecimiento: descripción general del pronóstico de ingresos y análisis de participación de mercado

Actores del mercado cubiertos

Bayer AG (Alemania), Abbott (Estados Unidos), DSM (Países Bajos), DuPont. (Estados Unidos), Amway (Estados Unidos), The Nature’s Bounty Co. (Estados Unidos), GlaxoSmithKline plc. (Reino Unido), Nestlé (Suiza) Mead Johnson & Company, LLC. (Estados Unidos), Medifast, Inc. (Estados Unidos), Premier Nutrition Corporation (Estados Unidos), Health Food Manufacturers’ Association (Reino Unido), NOW Foods (Estados Unidos), Glanbia PLC (Irlanda), Herbalife International of America, Inc. (Estados Unidos) y Bionova (India)