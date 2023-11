El tamaño del mercado global de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas superará el USD: tendencias de la industria, participación, precio, crecimiento, líderes, análisis e informe de pronóstico

“ Un equipo de profesionales calificados y experimentados que se dedican a lograr un crecimiento y un éxito sin precedentes en el ámbito empresarial ha elaborado meticulosamente un informe de investigación de mercado de primer nivel sobre bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas . Este informe lleva a cabo investigaciones y análisis de mercado en profundidad, que abarcan todo el espectro del desarrollo de nuevos productos, desde el inicio hasta el lanzamiento. La principal metodología de investigación utilizada por el equipo de investigación de DBMR a lo largo de este informe es la triangulación de datos, que implica extracción de datos, un análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y validación primaria.

La investigación de mercado realizada en este informe confiable sobre el mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas desempeña un papel fundamental en la mejora y el refinamiento de los productos, garantizando que las ofertas futuras brinden una mayor satisfacción a los valiosos clientes. El informe ofrece una discusión en profundidad sobre una amplia gama de temas relacionados con el mercado, brindando a los clientes información valiosa sobre el panorama competitivo.

Análisis y perspectivas del mercado: mercado global de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas

Se espera que el tamaño del mercado mundial de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas crezca a una tasa anual compuesta del 4,0% durante el período previsto de 2021 a 2028 y se espera que alcance los 4.370 millones de dólares en 2028. El aumento en la aceptación y el uso del producto es el factor responsable del crecimiento del mercado de bebidas fermentadas no alcohólicas no lácteas durante el período previsto de 2021 a 2028.

La fermentación es un proceso antiguo mediante el cual los carbohidratos se convierten en ácidos, gases o alcoholes. Este proceso ayuda a mejorar el contenido nutricional presente en los alimentos. Las bebidas fermentadas no lácteas se elaboran a partir de cereales altamente nutritivos como el trigo, el maíz, la avena, la cebada, el mijo y el centeno y las bebidas fermentadas no lácteas sin alcohol son la alternativa saludable al alcohol que les da el mismo sabor.

La propensión de los consumidores a adoptar una dieta vegana es un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado. Creciente conciencia entre los clientes sobre los beneficios para la salud de las bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas, ya que no contienen alcohol , reducen el colesterol y la presión arterial e incluso aumentan el nivel de inmunidad, lo que se espera que contribuya al crecimiento del mercado. También se espera que el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores aumente la demanda del mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas durante el período previsto de 2021 a 2028. Sin embargo, la fácil disponibilidad de otras bebidas obstaculiza el crecimiento del mercado y debería actuar. como una limitación, mientras que el conocimiento sobre estas bebidas en muchas regiones es limitado, lo que plantea un desafío importante para el crecimiento del mercado. Además, los principales actores del mercado están trabajando en I+D para lanzar productos nuevos e innovadores, como nuevas bebidas aromatizadas, que se espera que generen nuevas oportunidades para el mercado durante el período previsto de 2021 a 2028.

El mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas está segmentado según la fuente, el tipo y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus principales áreas de aplicación y la diferencia entre sus mercados objetivo.

Según la fuente, el mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas se ha segmentado en frutas, verduras , cereales y otros.

Según el tipo, el mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas se ha dividido en bebidas de yogur sin lácteos, refrescos fermentados, jugos fermentados y kéfir no lácteo.

Según el canal de distribución, el mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas se segmenta en tiendas minoristas, grandes almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas especializadas y comercio electrónico.

Distribución regional [América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África]

INDICE

Parte 01: Resumen ejecutivo

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Metodología de la investigación

Parte 04: Panorama del mercado de Bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas

Parte 05: Análisis de tuberías

Parte 06: Dimensionamiento del mercado de bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas

Parte 07: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 08: Segmentación del mercado Bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas

Parte 09: Panorama del cliente

Parte 10: Panorama regional

Parte 11: Marco de toma de decisiones

Parte 12: Impulsores y desafíos

Parte 13: Tendencias del mercado de Bebidas fermentadas no lácteas y no alcohólicas

Parte 14: Panorama de proveedores

Parte 15: Análisis de proveedores

Parte 16: Apéndice

