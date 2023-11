El tamaño del mercado europeo de cuidado de personas mayores está valorado en 493.988 millones de dólares a nivel mundial, con una excelente tasa compuesta anual del 6,8%, tamaño, participación, tendencias, demanda y perspectivas de ingresos para 2029.

El enorme informe de investigación del mercado europeo de atención a personas mayores se ha creado con una combinación de los mejores conocimientos de la industria, soluciones prácticas, soluciones de talento y las últimas tecnologías. Describe una investigación sistemática del escenario existente del mercado global considerando varias dinámicas del mercado.

Se espera que el mercado europeo de cuidado de personas mayores alcance un crecimiento en el período previsto 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 6,8% y se espera que alcance los 493.988,80 dólares durante el período previsto 2022-2029. 1 millón de dólares para 2029.

Acceda al informe de muestra (incluidos gráficos, tablas y figuras) en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-elderly-care-market .

La atención a las personas mayores se denomina atención geriátrica y consiste en satisfacer todas las necesidades de las personas mayores en distintas etapas. Incluye productos y servicios que simplifican y facilitan las actividades diarias de las personas mayores. La necesidad de cuidado de personas mayores aumenta con la edad porque las personas mayores necesitan apoyo físico y emocional para llevar una vida productiva, saludable e independiente. Los servicios de atención para personas mayores incluyen vida asistida, atención diurna para adultos, atención a largo plazo, atención a corto plazo, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

Existe una gran demanda de servicios de atención a personas mayores en los países desarrollados y, a medida que avanza la tecnología médica, los países en desarrollo también están optando por estos servicios. Los servicios de atención a personas mayores se dividen en servicios médicos y servicios no médicos. Los servicios brindados a las personas mayores después de una cirugía o lesión son principalmente médicos, mientras que los problemas emocionales o las condiciones neurodegenerativas incluyen servicios tanto médicos como no médicos.

Los actores clave que operan en el mercado de atención para personas mayores incluyen Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Right at Home, LLC, Home Rather, Inc. y BAYADA Home Health Care.

Acceda al estudio de investigación completo de 350 páginas en https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-elderly-care-market

Alcance del mercado europeo de atención a personas mayores

El mercado europeo del cuidado de personas mayores está segmentado por tipo de producto, servicio y aplicación. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a tomar decisiones estratégicas para analizar los segmentos de crecimiento débil en la industria e identificar aplicaciones clave del mercado al proporcionar una valiosa visión general del mercado e información sobre el mercado a los usuarios.

tipo de producto

Restricciones

casa

dispositivo auxiliar

Según el tipo de producto, el mercado europeo del cuidado de personas mayores se segmenta en productos farmacéuticos, viviendas y dispositivos de asistencia.

servicio

tratamiento de órganos

cuidados en el hogar

guardería para adultos

Según los servicios, el mercado europeo de atención a personas mayores se segmenta en atención institucional, atención domiciliaria y atención diurna para adultos.

solicitud

cardiopatía

cáncer

nefropatía

diabetes

artritis

osteoporosis

neurológico

Sistema respiratorio

etc.

Aspectos destacados de los siguientes factores clave en el mercado europeo de atención a personas mayores

información de negocios

Descripción detallada de las operaciones y segmentos de negocio de la empresa.

estrategia corporativa

Resumen del analista de la estrategia comercial de la empresa.

Historia de la Compañía

Celebración de grandes eventos relacionados con la empresa.

Principales productos y servicios

Lista de los principales productos, servicios y marcas de la empresa.

competidores principales

Lista de los principales competidores de la empresa.

Ubicaciones clave y filiales

Lista de las principales ubicaciones y subsidiarias de la empresa e información de contacto.

Ratios financieros detallados de los últimos cinco años

Estos son los últimos ratios financieros basados ​​en los estados financieros anuales de la empresa de los últimos cinco años.

Aspectos destacados del TOC:

Capítulo 1: Descripción general del mercado

Capítulo 2: Mercado europeo de atención a personas mayores

Capítulo 3: Análisis regional de la industria del mercado europeo de cuidado de personas mayores

Capítulo 4: Segmentación del mercado europeo de cuidados para personas mayores por tipo y aplicación

Capítulo 5: Análisis de ingresos por tipo y uso

Capítulo 6: Cuota de mercado

Capítulo 7: Entorno competitivo

Capítulo 8: Impulsores, limitaciones, desafíos y oportunidades

Capítulo 9: Utilidad bruta y análisis de precios

Haga clic aquí para consultar el índice completo https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-elderly-care-market

Propósito del informe

El tamaño del mercado europeo de atención a personas mayores por valor y volumen se analiza y pronostica cuidadosamente.

Estimar la cuota de mercado de los segmentos clave del cuidado de personas mayores en Europa.

Presenta la evolución del mercado europeo de atención a personas mayores en diferentes regiones del mundo.

Analizar y estudiar los micromercados en términos de su contribución, perspectivas y tendencias de crecimiento individuales en el mercado europeo de atención a personas mayores.

Proporciona detalles precisos y útiles sobre los factores que influyen en el crecimiento del mercado europeo de cuidado de personas mayores.

Proporciona una evaluación meticulosa de las importantes estrategias comerciales utilizadas por empresas clave que operan en el mercado europeo de atención a personas mayores, incluida investigación y desarrollo, colaboraciones, acuerdos, asociaciones, fusiones, adquisiciones, nuevos desarrollos y lanzamientos de productos.

