El tamaño del mercado de software de detección de cáncer de pulmón alcanzará los 115.027,61 mil dólares a nivel mundial con una tasa compuesta anual creciente del 19,4% para 2029

Data Bridge Market Research publicó el último estudio de mercado global de software de detección de cáncer de pulmón mediante un análisis en profundidad del escenario actual, el tamaño del mercado, la demanda, el patrón de crecimiento, las tendencias y el pronóstico. Este informe de investigación de mercado clasifica el mercado por empresas, región geográfica, tipo, componente, aplicación e industria de uso final.

La detección del cáncer de pulmón consiste en identificar las etapas del cáncer de pulmón utilizando diferentes tecnologías y software. La detección del cáncer de pulmón mediante TC es la técnica más recomendada para detectar el cáncer de pulmón. Se espera que el uso creciente de esta técnica acelere la necesidad de software avanzado para la detección del cáncer de pulmón. Este software ayuda a gestionar la participación de los pacientes en programas de detección pulmonar y proporciona una manera eficiente para que los profesionales de la salud recopilen, seleccionen y transfieran datos a médicos y pacientes. Además, este software permite la identificación de pacientes en riesgo y automatiza el flujo de datos con registros médicos electrónicos integrados.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de software de detección de cáncer de pulmón alcance el valor de 115.027,61 mil dólares estadounidenses para 2029, con una tasa compuesta anual del 19,4% durante el período de pronóstico. Las soluciones basadas en la nube representan el mayor segmento de modo de entrega del mercado. El informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Obtenga la copia de muestra en PDF (incluido el TOC COMPLETO, gráficos y tablas) de este informe @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-lung-cancer-screening-software-market&dv

El control de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón es una de las principales preocupaciones de los centros sanitarios. Organizaciones públicas y privadas están tomando iniciativas para lanzar programas de detección para controlar las tasas de mortalidad. Además, las empresas están lanzando software avanzado para facilitar la gestión de los datos de los pacientes y brindar una mejor atención con estrictas pautas de privacidad de datos.

El aumento de la prevalencia del cáncer de pulmón, la mayor concienciación entre las personas sobre el cáncer de pulmón, el aumento de las iniciativas gubernamentales y el creciente número de programas de detección son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Además, los avances en las soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) y las iniciativas estratégicas de los actores clave del mercado están creando oportunidades en el campo del software de detección del cáncer de pulmón.

Sin embargo, se espera que los problemas de privacidad de datos y la falta de mano de obra no calificada obstaculicen el crecimiento del mercado en el período previsto.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son PenRad Technologies Inc., Koninklijke Philips NV, Volpara Health Limited, Thynk Health, Nuance Communications, Inc., Siemens Healthcare GmBH, MyCareWare, Inc., MagView, MeVis Medical Solutions AG, Canon Medical Informatics, Inc., General Electric Company, Epic Systems Corporation, Lungview, Eon, Medtronic, Coreline Soft, Co., Ltd., Optellum Ltd, HealthMyne, Onccite ​​Corporation, Genesystem, REVEALDX, FUJIFILM Holdings Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Median Technologies, AstraZeneca y Aidence.com, entre otros.

Acceda al informe PDF completo de 350 páginas @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-screening-software-market?dv

Beneficios clave del software de detección de cáncer de pulmón sobre los competidores globales:

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias, pronósticos y tamaño del mercado de software de detección de cáncer de pulmón para determinar nuevas oportunidades.

El análisis de las Cinco Fuerzas de Porter destaca el poder de los compradores y proveedores para permitir a las partes interesadas tomar decisiones comerciales estratégicas y determinar el nivel de competencia en la industria.

En la investigación se destacan los principales factores de impacto y los principales bolsillos de inversión.

Se analizan los principales países de cada región y se menciona su contribución a los ingresos.

El segmento de posicionamiento de los actores del mercado proporciona una comprensión de la posición actual de los actores del mercado activos en Ingredientes para el cuidado personal.

Tabla de contenidos:

Parte 01: Resumen ejecutivo

Parte 02: Alcance del Informe

Parte 03: Panorama del mercado global Software de detección de cáncer de pulmón

Parte 04: Dimensionamiento del mercado global de Software de detección de cáncer de pulmón

Parte 05: Mercado global Software de detección de cáncer de pulmón por producto

Parte 06: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 07: Panorama del cliente

Parte 08: Paisaje geográfico

Parte 09: Marco de decisión

Parte 10: Impulsores y desafíos

Parte 11: Tendencias del mercado

Parte 12: Panorama de proveedores

Parte 13: Análisis de proveedores

Para obtener más información, obtenga TOC @ detallado

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-lung-cancer-screening-software-market&dv

Información crítica relacionada con el software de detección de cáncer de pulmón incluido en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis ilustrativo de las cinco fuerzas de Porter de algunas de las empresas líderes en este mercado. Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado. Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento. Análisis factorial impulsado por el crecimiento Segmentos de receso emergentes y mercado regional Una evaluación empírica de la curva de este mercado Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

Explorar informes de tendencias:

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de secuenciación del genoma unicelular https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global single cell genome sequencing market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de biorreactores de un solo uso https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global single use bioreactors market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de conjuntos de filtración de un solo uso https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global single use filtración assemblies market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de dispositivos de eliminación de tatuajes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Tattoo Removal Devices Market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de dispositivos de cirugía torácica https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global toracic Surgery devices market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de vacunas contra toxoides https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global toxoid vacunas market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de embolización y oclusión transcatéter https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global mercado de embolización y oclusión transcatéter

Acerca de la investigación de mercado de Data Bridge:

Data Bridge se presentó como una empresa de consultoría e investigación de mercado poco convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo.

Contáctenos:

Investigación de mercado de puente de datos

EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: [email protected]