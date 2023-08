Participantes del Mercado Cubiertos

Eurofins Scientific、岛津公司、Thermo Fisher Scientific Inc.、PerkinElmer Inc.、FOSS、ALS、LexaGene、ROKA BIO SCIENCE、Biorex Food Diagnostics (BFD)、Randox Food Diagnostics、Omega Diagnostics Group PLC、Romer Labs Division Holding GmbH、SGS Société Générale de Surveillance SA, 3M, Clear Labs, Inc., Invisible Sentinel, Ring Biotechnology Co Ltd., BIOMÉRIEUX SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, Spectro Analytical Labs Ltd. 和 Noack Group 等