El tamaño del mercado de Cuidado de personas mayores está valorado en 2.357.746,52 millones de dólares a nivel mundial, lo que muestra una excelente CAGR, participación, tendencias, demanda y perspectivas de ingresos del 7,0% para 2029.

El estudio de mercado de cuidado de personas mayores realizado por “Data Bridge Market Research” proporciona información detallada sobre la dinámica del mercado que afecta a este mercado, el alcance del mercado, la segmentación del mercado y sigue a los actores clave del mercado, destacando el entorno competitivo favorable y las tendencias que prevalecen a lo largo de los años. La ejecución de un informe de investigación de mercado de atención a personas mayores se está volviendo muy importante para que una empresa tenga éxito, ya que proporciona muchos beneficios, incluida información sobre el crecimiento de los ingresos y las iniciativas de sostenibilidad.

El informe de investigación de mercado de cuidado de personas mayores a gran escala es una descripción general absoluta del mercado que tiene en cuenta varios aspectos de la definición del producto, la segmentación del mercado según diversos parámetros y el entorno comercial establecido. Este informe de la industria también proporciona perfiles de la empresa, especificaciones de productos, valor de producción, información de contacto del fabricante y participación de mercado de la empresa. Además, el informe comercial Mercado de cuidado de personas mayores combina un análisis integral de la industria con estimaciones y pronósticos específicos para proporcionar las soluciones de investigación más claras y completas para decisiones estratégicas.

Acceda al informe de muestra (incluidos gráficos, tablas y figuras) en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-elderly-care-market .

Se espera que el mercado mundial de cuidados de personas mayores alcance un crecimiento en el período previsto 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 7,0% durante el período previsto 2022-2029 y se espera que alcance los dólares estadounidenses. 2.357.746,52 millones de personas para 2029.

Visión general del mercado:

La atención a las personas mayores se denomina atención geriátrica y consiste en satisfacer todas las necesidades de las personas mayores en distintas etapas. Incluye productos y servicios que simplifican y facilitan las actividades diarias de las personas mayores. La necesidad de cuidado de personas mayores aumenta con la edad porque las personas mayores necesitan apoyo físico y emocional para llevar una vida productiva, saludable e independiente. Los servicios de atención para personas mayores incluyen vida asistida, atención diurna para adultos, atención a largo plazo, atención a corto plazo, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

Existe una gran demanda de servicios de atención a personas mayores en los países desarrollados y, a medida que avanza la tecnología médica, los países en desarrollo también están optando por estos servicios. Los servicios de atención a personas mayores se dividen en servicios médicos y servicios no médicos. Los servicios brindados a las personas mayores después de una cirugía o lesión son principalmente médicos, mientras que los problemas emocionales o las condiciones neurodegenerativas incluyen servicios tanto médicos como no médicos.

Los actores clave en el mercado del cuidado de personas mayores son:

LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, En lugar de Home, Inc., Interim HealthCare Inc. . , servicios de vida asistida, atención médica domiciliaria de BAYADA y más.

Obtenga el informe de investigación completo en PDF de 350 páginas en https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-elderly-care-market .

Alcance del mercado global de cuidado de personas mayores

El mercado mundial del cuidado de personas mayores está segmentado por tipo de producto, servicio y aplicación. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a tomar decisiones estratégicas para analizar los segmentos de crecimiento débil en la industria e identificar aplicaciones clave del mercado al proporcionar una valiosa visión general del mercado e información sobre el mercado a los usuarios.

tipo de producto

Restricciones

dispositivos de vivienda y asistencia

Según el tipo de producto, el mercado del cuidado de personas mayores se segmenta en productos farmacéuticos, viviendas y dispositivos de asistencia.

servicio

tratamiento de órganos

cuidados en el hogar

guardería para adultos

Según los servicios, el mercado de atención a personas mayores se segmenta en atención institucional, atención domiciliaria y atención diurna para adultos.

solicitud

cardiopatía

cáncer

nefropatía

diabetes

artritis

osteoporosis

neurológico

Sistema respiratorio

etc.

Este estudio responde a las preguntas clave a continuación:

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de atención a personas mayores? ¿Cuáles son los desafíos para el crecimiento del mercado? ¿Quiénes son los actores clave en el mercado Cuidado de personas mayores? ¿Cuáles son las oportunidades de mercado y las amenazas que enfrentan los actores clave?

Información de investigación de mercado de puente de datos:

¡La mejor manera de predecir el futuro es comprender las tendencias actuales!

Data Bridge Market Research se ha consolidado como una empresa de consultoría e investigación de mercado disruptiva y de nueva generación con un nivel incomparable de resiliencia y un enfoque integrado. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar una inteligencia eficiente para ayudar a que su negocio tenga éxito en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a desafíos comerciales complejos e iniciar un proceso sencillo de toma de decisiones. Data Bridge es el resultado de pura sabiduría y experiencia que se formuló y cristalizó en Pune en 2015.

Contacto con los medios

Sopan Gedam

Organización: Data Bridge Market Research

Tel: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com