Data Bridge Market Research presenta esta información en su informe titulado Mercado global de cannabidiol (CBD).

El informe de mercado líder de Cannabidiol (CBD) también proporciona una fluctuación del valor CAGR durante el período de pronóstico de 2022-2029 para el mercado.

Análisis e información del mercado de cannabidiol (CBD)

Se espera que el mercado global de cannabidiol (CBD) gane crecimiento de mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 27.8% en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Avances tecnológicos en cannabidiol Los tratamientos farmacológicos (CBD), el aumento en el sector de la salud son otros factores que impulsan el crecimiento del mercado mundial de cannabidiol (CBD) en el período de pronóstico.

Sin embargo, los efectos secundarios asociados con el aceite de CBD y los productos falsificados y sintéticos disponibles en el mercado restringirán el crecimiento del mercado. La adopción de alianzas estratégicas como asociaciones y adquisiciones por parte de actores clave del mercado actúa como una oportunidad para el crecimiento del mercado global de cannabidiol (CBD).

Definición de mercado de cannabidiol (CBD)

El cannabidiol (CBD) es un compuesto químico que se encuentra en la planta de cannabis sativa, y se extrae del cáñamo o cannabis, generalmente del cáñamo debido a su alto contenido natural en cannabidiol (CBD). Tiene varios beneficios en el tratamiento de la ansiedad y las convulsiones y en la reducción del dolor. Debido a sus propiedades curativas, la demanda de CBD con fines de salud y bienestar es alta, que es el principal factor que impulsa el mercado. De todos los cannabinoides, el cannabidiol es el más utilizado por motivos terapéuticos debido a la falta de efectos psicoactivos. En muchas aplicaciones médicas, el aceite de cannabidiol se usa, como el tratamiento de la ansiedad y la depresión, el alivio del estrés, la prevención de la diabetes, el alivio del dolor, el alivio de los síntomas del cáncer y la inflamación. Debido a la creciente adopción de productos a base de CBD para tratar dolencias, Se anticipa que el mercado global crecerá a un ritmo lucrativo durante el período de pronóstico. El aceite de cannabidiol se usa cada vez más para fabricar productos para el cuidado de la piel para tratar el acné y las arrugas. Sephora, por ejemplo, había introducido recientemente una línea de cuidado de la piel con cannabidiol o CBD en sus tiendas. De manera similar, Ulta Beauty tiene la intención de lanzar una línea de productos a base de cannabidiol. Varias empresas nuevas también están ingresando al mercado de productos cosméticos con infusión de cannabidiol.

Además, el gobierno de diferentes países, así como los principales actores del mercado de cannabinoides, están invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo. Se dice que el CBD es un tratamiento efectivo para varias enfermedades neurológicas, incluida la epilepsia en varios ensayos clínicos.

Las principales empresas que operan en el mercado del cannabidiol (CBD) son CV Sciences, Inc., VIVO Cannabis Inc., Gaia Herbs Hemp, Phoena Holdings Inc., Medical Marijuana, Inc., The Cronos Group, CHARLOTTE’S WEB, HEXO Corp. , Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Tilray, Curaleaf, KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex, Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Ingredientes alimentarios saludables, LLC, NuLeaf Naturals, LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA, Green Roads entre otros.

Dinámica del mercado

Conductores

Creciente demanda de CBD en salud y estado físico

El aumento de la conciencia entre los consumidores sobre la salud y el estado físico ayudará al mercado de CBD a experimentar un rápido crecimiento. Se anticipa que el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores junto con la legalización del cannabis medicinal tendrá un impacto positivo en la demanda de cannabidiol en este sector.

Además, los productos de CBD se utilizan para aliviar diversos problemas, como ansiedad/estrés, sueño/insomnio, dolor crónico, migraña, cuidado de la piel, convulsiones, dolor e inflamación de las articulaciones, afecciones neurológicas y muchos otros. El tratamiento del dolor crónico ha ganado mucha popularidad debido a los beneficios adicionales que ofrece el CBD cuando se usa. Ha habido una demanda creciente de productos de cannabidiol (CBD) en los últimos años debido a sus aplicaciones médicas generalizadas y al tratamiento para aliviar el dolor. El CBD ayuda a reducir el dolor crónico al actuar sobre una variedad de procesos biológicos en el cuerpo. Además, el CBD posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas. Por lo tanto, los productos de CBD reducen la ansiedad que experimentan las personas que sufren dolor crónico. De este modo, la creciente demanda de CBD en el tratamiento del dolor crónico está aumentando el crecimiento del mercado. Esto también ayuda a las personas a mantener sus rutinas de salud y ejercicio, mientras se mantienen alejadas del dolor que puede ocurrir durante las actividades físicas.

Mejorar las aprobaciones y regulaciones gubernamentales para los productos de CBD

Existen regulaciones gubernamentales estrictas y los productos a base de CBD requerían aprobaciones estrictas antes de comercializarse y suministrarse en el mercado local e internacional, lo que limitó el crecimiento del mercado. Sin embargo, con el tiempo, estas restricciones se han aliviado y ha habido una mayor aceptación de los productos de CBD refinado combinado con la creciente legalización de la marihuana y los productos derivados de la marihuana para diversas aplicaciones. Esto impulsará el crecimiento y la demanda en el mercado.

Además, existe la presencia de los principales fabricantes de productos de CBD en todo el mundo, lo que ha inducido aún más al gobierno y a otros organismos reguladores, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los EE. UU., la Unión Europea en Europa, etc., a suavizar las restricciones. para productos a base de CBD y CBD.

El mercado global de cannabidiol (CBD) está segmentado según la fuente, el grado, la aplicación, el tipo de producto y la naturaleza. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

POR FUENTE

CÁÑAMO

MARIJUANA

Según la fuente, el mercado global de cannabidiol (CBD) está segmentado en cáñamo y marihuana.

POR TIPO DE PRODUCTO

ACEITE DE CDB

AISLADOS DE CBD

CONCENTRADOS DE CBD

OTROS

Según el tipo de producto, el mercado global de cannabidiol (CBD) está segmentado en aceite de CBD, concentrados de CBD, aislados de CBD y otros.

POR NATURALEZA

ORGÁNICO

INORGÁNICO

Sobre la base de la naturaleza, el mercado global de cannabidiol (CBD) está segmentado en orgánico e inorgánico.

POR GRADO

GRADO DE COMIDA

GRADO TERAPÉUTICO

Según el grado, el mercado global de cannabidiol (CBD) se segmenta en grado alimentario y grado terapéutico.

POR APLICACIÓN

Tintura

Alimento

Bebidas

Farmacéutico

Tópicos

Suplementos dietéticos

Otros

Según la aplicación, el mercado global de cannabidiol (CBD) se segmenta en tintura, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, tópicos, suplementos dietéticos y otros.

