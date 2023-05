definición de mercado

Los sistemas de ciclo de Rankine orgánico (ORC) se utilizan para la generación de energía a partir de fuentes de calor de temperatura baja a media que van desde 80 a 350 °C y se utilizan para aplicaciones pequeñas a medianas en todas las temperaturas. Esta tecnología le permite aprovechar el calor de baja calidad desperdiciado. El principio de funcionamiento de una central eléctrica de ciclo Rankine orgánico es similar al ciclo Clausius-Rankine, que es el proceso más utilizado para la generación de energía.

Data Bridge Market Research analiza que se prevé que el mercado mundial de energía residual Organic Rankine Cycle (ORC) crezca a una CAGR del 8,6% durante el período de pronóstico, alcanzando los USD 3.637.069,31K para 2029. El informe de mercado Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power también cubre de manera integral el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Análisis ORC (ciclo de Rankine orgánico) y tamaño del mercado de calor residual para la generación de energía

En el papel energético del ciclo de Rankine orgánico (ORC), el calor residual convierte el calor líquido o gaseoso para producir energía neutra en carbono de manera eficiente. El calor se genera a partir de fuentes geotérmicas o calor residual industrial o comercial. El calor residual del ciclo orgánico de Rankine (ORC) para la generación de energía ayuda a las empresas a generar más energía para satisfacer la creciente demanda. A medida que aumenta la adopción de tecnologías de Ciclo Orgánico de Rankine (ORC), se utilizan menos combustibles para la generación de energía, y varias grandes empresas utilizan estas tecnologías para generar energía a partir de la recuperación de calor residual.

La principal diferencia es el uso de sustancias orgánicas en lugar de agua (vapor) como fluido de trabajo . Debido a que los fluidos de trabajo orgánicos tienen puntos de ebullición más bajos y presiones de vapor más altas que el agua, se pueden usar fuentes de calor de baja temperatura para generar electricidad . Los fluidos orgánicos se seleccionan para adaptarse mejor a la fuente de calor de acuerdo con sus diferentes propiedades termodinámicas, lo que resulta en mayores eficiencias tanto en el ciclo como en el expansor.

Panorama competitivo para el análisis de cuota de mercado de energía y el calor residual del ciclo de Rankine orgánico global (ORC)

El panorama competitivo del mercado de Ciclo orgánico de Rankine (ORC) Calor residual para energía eléctrica proporciona detalles de la competencia. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud del producto. Producto, dominio de aplicación. Los puntos de datos proporcionados anteriormente se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa para el calor residual del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) para los mercados de energía.

Los principales actores que operan en el mercado mundial de energía de calor residual de Organic Rankine Cycle (ORC) incluyen MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Kaishan USA, Strebl Energy Pte Ltd, ORCAN ENERGY AG, ALFA LAVAL y Fujian Snowman Co., Ltd. , Ormat, Rank, TMEIC, Triogen, ABB, Siemens Energy (Siemens AG), Dürr Group, ElectraTherm Inc. (BITZER Group), Enerbasque, Enertime, Enogia, EXERGY, CLIMEON, INTEC Engineering GmbH, Zuccato Energia srl., Opel Energy Sistemas SA Ltd., Grupo Corycos, CTMI – Turbina de vapor, BorgWarner Inc.

Impacto de COVID-19 en el calor residual del ciclo de Rankine orgánico global (ORC) en los mercados de energía

COVID-19 ha impactado negativamente el mercado de energía residual del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) debido a las reglas regulatorias y de cierre de las instalaciones de fabricación.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el mercado de energía residual del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC). Sin embargo, la creciente adopción del calor residual del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) para la generación de energía en el sector energético ha ayudado al mercado a crecer después de la pandemia. Además, desde que se abrió el mercado tras el COVID-19, se espera un crecimiento importante en este campo ya que ha mostrado un alto crecimiento.

Los fabricantes están tomando varias decisiones estratégicas para recuperarse del COVID-19. Los atletas están realizando varias actividades de I+D para mejorar las tecnologías relacionadas con el calor residual del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) para generar electricidad. Esto permitirá a las empresas traer tecnologías avanzadas al mercado. Además, las iniciativas gubernamentales sobre el uso de tecnologías de reciclaje han llevado al crecimiento del mercado.

desarrollo reciente

En septiembre de 2020, BorgWarner Inc. se asoció con Plug and Play. El objetivo principal de esta asociación estratégica fue potenciar ideas innovadoras en el sector automotriz y tecnológico, llevando las capacidades del sector a nuevas alturas. A través de esta empresa, ha ampliado su mercado en los sectores de automoción y tecnología.

En diciembre de 2018, Corycos Group se asoció con Clean Energy Technologies, Inc. La asociación tenía como objetivo desarrollar un innovador generador de recuperación de calor de ciclo orgánico de Rankine (ORC) para la industria del biogás. A través de esta asociación, ambas empresas fortalecen sus posiciones en mercados y regiones. Cobertura global del ciclo de Rankine orgánico (ORC) del calor residual para los mercados de energía

El mercado global de Ciclo orgánico de Rankine (ORC) de residuos a energía está segmentado según el tamaño, la capacidad, el modelo y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de bajo crecimiento en la industria y brinda a los usuarios descripciones generales del mercado útiles e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

tamaño

pequeño

medio

Grande

Según el tamaño, el mercado global de residuos orgánicos a energía del ciclo de Rankine (ORC) se segmenta en pequeño, mediano y grande.

capacidad

1000kW o menos

1001-4000 kilovatios

4001-7000kW

7000 kilovatios o más

En función de la capacidad, el mercado mundial de energía residual del ciclo orgánico de Rankine (ORC) se ha segmentado en <1000 kW, 1001-4000 kW, 4001-7000 kW y >7000 kW.

Modelo

estado estable

dinámica

Según este modelo, el mercado global de energía residual Organic Rankine Cycle (ORC) se ha clasificado en estado estacionario y estado dinámico.

solicitud

HIELO o turbina de gas

pérdida de energía

producción de metales

industria del cemento y la cal

industria del vidrio

refinación de petróleo

industria química

vertedero de hielo

Sobre la base de otras

aplicaciones, el mercado global de energía de calor residual del ciclo orgánico de Rankine (ORC) se segmenta en ICE o turbinas de gas, energía residual, producción de metales, industria del cemento y la cal, industria del gas, vidrio, refinación de petróleo, industria química y HIELO. vertederos y otros. Ciclo de Rankine orgánico global (ORC) Análisis de mercado de calor residual de energía Regiones/Perspectivas El mercado global de Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat to Power se ha analizado para proporcionar proyecciones y tendencias del tamaño del mercado por país, tamaño, capacidad, modelo y aplicación, como se mencionó anteriormente. Los países incluidos en el informe de mercado Organic Rankine Cycle (ORC) Power Waste Heat son Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Polonia, Dinamarca , Finlandia . , Suecia, Noruega, Resto de Europa Europa, China, Japón, India, Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Nueva Zelanda, Vietnam, Resto de Asia Asia Pacífico (APAC)-Pacífico (APAC) , Arabia Saudita, Sudáfrica, Egipto, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, el resto de Sudamérica como parte de Oriente Medio y África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica. América del Norte domina el mercado de conversión de residuos en energía del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) debido a la creciente importancia de la generación de energía a través de la recuperación del calor residual. Estados Unidos es el país dominante, ya que es el hogar de muchos grandes actores del mercado en el calor residual orgánico del ciclo Rankine (ORC) para los mercados de energía. Alemania domina la región europea debido a la creciente disminución del uso de energía primaria en las operaciones industriales. China domina la región de Asia Pacífico debido a los incentivos gubernamentales para promover la transición hacia la energía verde.

