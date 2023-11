El tamaño del mercado colombiano de proteínas y carnes vegetales superará el dólar: tendencias de la industria, participación, precio, crecimiento, líderes, análisis e informe de pronóstico

Actores del mercado cubiertos

ADM (Estados Unidos), Cargill Incorporated (Estados Unidos), CHS Inc (Estados Unidos), Roquette Frères (Francia), DuPont (Estados Unidos), Wilmar International (Singapur), The Scoular Company (Estados Unidos), Puris Foods (Estados Unidos). Estados Unidos), VestKorn (Noruega). ), MGP Ingredients (EE.UU.), Beneo GmbH (Alemania), Shandong Yuxin Biotechnology Co. Ltd (China), FoodChem International Corporation (China), Shandong Wonderful Industrial Group Co. Ltd (China), Axiom Foods (EE.UU.), AGT Food & Ingredients (Canadá), Sun NutraFoods (India), Crown Soya Protein Group Company (China), La Troja (España) y Hung Yang Foods (Taiwán)